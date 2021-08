Kći bivšeg premijera Oreškovića pokazala savršenu figuru u kupaćem kostimu

Ellu Orešković, kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića javnost je upoznala kada se pokušala izboriti za odlazak na Eurosong s pjesmom "Come this way". Ova 21-godišnjakinja sada uživa na moru i objavljuje fotografije s odmora na Instagramu i fotografije na kojima je u kupaćem kostimu pokazale su zavidnu figuru studentice psihologije, a studij pohađa u u španjolskom gradu Murcia.

Pjevati je počela s 10 godina, dok je s obitelji još živjela u Kanadi, u glazbu se u potpunosti zaljubila nakon dolaska u Hrvatsku. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela brusiti svoj glazbeni talent. – Počela sam pjevati svaki dan, a imala sam i profesoricu pjevanja. U glazbi sam se skroz pronašla i tada sam shvatila da se njome želim baviti ozbiljno – rekla nam je prošle godine Ella. Iako se pronašla u glazbi htjela je oduvijek imati i sigurnu opciju b i zato je upisala fakultet psihologije.

Foto: instagram

– Mislim da je uvijek dobro imati nešto sa strane u slučaju da glazbena karijera ne uspije. – kaže Ella koja svoje slobodno vrijeme voli posvetiti humanitarnom radu i tako je prije pandemije koronavirusa volontirala u dječjoj bolnici Gornja Bistra.

