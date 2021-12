Kate Middleton poslala božićnu poruku: 'Prošli smo kroz mračno vrijeme puno izazova'

Kate Middleton (39) iznimno je dobro raspoložena tijekom blagdanskih tjedana. Pomogla je u ukrašavanju velike crkve u Londonu, a sudjelovat će i u snimanju božićnog koncerta u Westminsterskoj opatiji, 'Royal Carlos: Together at Christmas'.

Osim kićenja borova koje je donirala kraljica te je aranžirala vijence koje je doniralo Kraljevsko hortikulturno društvo.

Kate je nekoliko fotografija podijelila na društvenim mrežama. S osmjehom na licu pozirala je u crvenom Miu Miu džemperu, a s ukrašavanjem joj je pomogla maršalica opatije Leticia Cachoeira Edwards.

Nakon postavljanja božićnih dekoracija, vojvotkinja je snimila i prigodnu video poruku kojom je najavila svečani koncert koji će britanska televizija emitirati na Badnjak, a objasnila je i zašto je htjela voditi cijeli događaj.

I’m so excited to be hosting #TogetheratChristmas here at @wabbey, a place that’s really special to William and me. pic.twitter.com/6WdUgMWeuu