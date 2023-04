Kate i William objavili nove fotografije princa Louisa: 'Lijep na mamu'

Britanski princ William i njegova žena Kate objavili su dvije nove fotografije najmlađeg sina Louisa da obilježe njegov peti rođendan u nedjelju. Louisa je snimila Millie Pilkington ranije ovog mjeseca u Windsoru.

Na jednoj fotografiji sjedi u tačkama koje gura njegova majka, a na drugoj nasmijani Louis u krupnom planu gleda ustranu.

Maleni princ sakupio je više od milijun lajkova i puno čestitki te komplimenata. "Lijep na mamu", "Nek mu je sa srećom", "Najdraži član kraljevske obitelji", "Kako godine prolaze", pisali su pratitelji u komentarima. Louis je unuk kralja Karla i četvrti u redu za prijestolje, iza oca Williama i brata Georgea te sestre Charlotte. Vojvotkinja svake godine obilježava rođendane prinčeva i princeze objavom njihovih fotografija.

Inače, Kate i William nedavno su bili u posjeti jednoj bolnici u Liverpoolu, a tamo su ih dočekali su brojni obožavatelji s kojima su se rado fotografirali, ali i novinari. Predstavnike medija najviše je zanimalo mišljenje Williama i Kate o Harryjevoj knjizi. No, odgovor nisu dobili William i Kate u potpunosti su ignorirali sva novinarska pitanja vezana uz Harryja i njegovu knjigu te naposljetku samo hladno odšetali, a snimka je odmah osvanula na Twitteru.

Podsjetimo, knjiga je objavljena 10. siječnja, a prije nego je došla na police procurili su mnogi kontroverzni detalji. U knjizi princ je otkrio i detalje o sukobu svoje supruge Meghan Markle i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja koji su ranije procurili, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga.

Princ je opisao i kako se njegova supruga iznenadila što se morala pokloniti kraljici te da ju je Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa, podučila kako će se pokloniti. Princ piše da je Meghan naklon obavila savršeno te da su u sobi bili i princeza Eugenie, njezin tadašnji zaručnik Jack, Sarah Ferguson, kraljica Elizabeta i princ Andrew. - Trenutak kasnije Meg me upitala nešto o kraljičinom asistentu. Pitao sam je o kome govori – dodao je Harry te otkrio da je Meghan pojasnila kako misli na čovjeka koji je kraljici Elizabeti držao torbicu te ju otpratio do vrata, a Harry joj je tada odgovorio da je to njegov stric, princ Andrew.

