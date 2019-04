Katarina i Pero napustili show, a jedan par pobrao je same desetke

U sinoćnjoj emisiji showa 'Zvijezde pjevaju' ntjecala su se četiri para i svaki je izveo po dvije pjesme. Katarina i Pero nastupili su s baladom Ako tražiš nekoga i rock-pjesmom Motori. Za prvu su interpretaciju dobili najmanje bodova žirija, njih 33, što za drugu nije bio slučaj. No, pozivi i poruke gledatelja, koji ulaze u ukupan zbroj, nisu im omogućili ostanak u showu.

Foto: HRT

Katarina i Pero prvo su se predstavili sa spomenutom baladom. Danijeli Martinović njihova je izvedba bila fantastična. Izjavila je da je Katarina vesele osobnosti te da je divno vidjeti i njezinu drugu stranu kao i 'kantautorski' pristup. Mirela Priselac Remi je primijetila i Katarininu veliku progresiju te općenito pohvalila nastup para. Osvojili su 33 boda žirija, piše HRT.

Njihova druga izvedba bila je rock-pjesma Motori. Miroslav Škoro je u svom šaljivom osvrtu rekao Katarini da se "dobro držala" te da je bilo evidentno, dok je mahala kosom, kako je pratila i neke njegove nastupe. Valentina Fijačko Kobić naglasila je kako je ovo bio najbolji nastup para dosad. Ocjenjivački sud dao im je ukupno 36 bodova.



Prvi dio natjecanja otvorili su Ashley i Bojan s pop-pjesmom Volim osmijeh tvoj. Valentina je čestitala paru na odabiru pjesme i pohvalila Ashley što je slobodnija nego prije. Škoro je, pak, ustvrdio kako dijeli mišljenje kolegice Valentine. Ocjenjivački im je sud za izvedbu dodijelio ukupno 34 boda. Njihov nastup prethodio je izvedbi pjesme Ako tražiš nekoga, para koji nas je večeras napustio.

Foto: HRT

Tara i Dino nastupali su sa swing izvedbom pjesme Dream a Little Dream of Me. Za ovu, kako Barbara kaže 'snovitu pjesmu', Remi je istaknula da su joj se sviđali dramski i senzualni elementi te da se vidjelo kako Tara uživa kao da je pjesma njezino autorsko djelo. Dobili su desetke od čitavoga ocjenjivačkog suda!

S vremena na vrijeme, naziv je balade s kojom su se predstavili Krešo i Ivana. Danijela je priznala da je bila na rubu suza zbog Krešine nevjerojatne osobnosti i prekrasno otpjevane pjesme ustvrdivši i da je Ivana iz njega izvukla ono najbolje! Valentina je iznimno pohvalila njegov nastup i talent s kojim je, kaže, napravio najbolju zabavu za sve njih! Dobili su ukupno 35 bodova od kojih dvije desetke.

Foto: HRT

U drugom nastupu Ashley i Bojan otpjevali su pjesmu Perfect. Za Danijelu ova je swing izvedba para bila apsolutno savršena! - Ashley, lukavice jedna, rekla joj je Remi naglasivši da su izbjegnute sve potencijalne zamke u pjesmi. Najbolja kemija u ovome showu, usto je dodala. Žiri ih je nagradio s najviše - 40 bodova.

Nakon swinga, Tara i Dino otpjevali su baladu Loše vino. - Dino ti si fantastičan pjevač, rekla je Valentina pohvalivši odabir pjesme i posebnu energiju koja je strujala među njima. Imala je samo riječi hvale i za Taru. - Vanserijski, fenomenalno, čisti tonovi, besprijekorno, izjavila je Remi! Par je ponovno osvojio same desetke!

Foto: HRT

Krešo i Ivana swingom su priveli kraju drugi dio natjecateljskog showa otpjevavši hit The Lady is a Tramp. Bio je to njihov najkompletniji scenski nastup po mišljenju Danijele. I Škoro je izjavio kako je Krešo napredovao iz emisije u emisiju, a nije izostavio istaknuti i dobar izbor pjesama. Par je dobio ukupno 34 boda žirija.

Posebne gošće bile su The Frajle i Vanna koje su izvele novu obradu poznatog Vanninog hita Ako je vrijedilo išta.

Podsjetimo, do sada su show napustili i Macan i Tonka, Frano i Žanamari, Borko i Jelena te Ella i Goran.

Pogledajte i gdje su danas i što rade dance zvijezde 90-ih.