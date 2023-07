Novo pojačanje na RTL-u! Nakon 9 godina u informativni program vraća se poznata reporterka

Novinarka Katarina Brečić vraća se ponovno u informativnu redakciju RTL televizije! Brečić, koja je ostala upamćena po izvještavanju o migrantskoj krizi, potresima, poplavama i požarima, gledatelji će moći pratiti u središnjoj informativnoj emisiji RTL-a imena RTL Danas koja ide svakim danom od 19 sati.

Katarina kaže da teme kojima se bavi, one o životu ljudi, su joj najbliže te se zato za njih odlučila.

- Teme koje sam obrađivala u svojoj karijeri bile su zaista širokog dijapazona. Dijete sam RTL-a i upravo sam na toj televiziji počela karijeru kada sam stigla 2008. kao studentica. Započela sam na odjelu researcha, a potom polako napredovala. Neformalnije teme s vremenom su se pretvorile u one formalne, došla sam do Sabora, Vlade i najviših državnih dužnosnika, no teme koje najviše utječu na živote ljudi su mi najbliže - ispričala je priča Katarina za RTL.hr.

U posebnom joj je pamćenju ostalo njezino izvještavanje o migrantskoj krizi 2015. godine.

- Deseci tisuća ljudi ulazilo je u Hrvatsku u nadi za bolje sutra. Nevjerojatne su scene koje sam gledala na kolodvoru u Tovarniku, gdje vidite ljude koji gledaju i čekaju što će i kuda će dalje. Urezani su mi, jasno, i potresi iz Zagreba i Petrinje, izvještavanje o sporoj obnovi... Sve su to prave televizijske priče koje ekraniziraju ljudske sudbine na potpuno autentičan način - dodala je Brečić.

Brečić je karijeru je započela na kultnom Radio Studentu na Fakultetu političkih znanosti, no njezina ljubav prema televizijskom novinarstvu uskoro je prevladala.

- Za mene je to najbolji, najuzbudljiviji vid novinarstva. Gledateljima kroz svoje priloge, priče i javljanja uživo televizija donosi jedinstven doživljaj onoga što se događa i što ih okružuje, i to je ono čemu se posebno radujem. Povratak na RTL za mene je zaista vraćanje kući - kaže reporterka koju smo imali prilike gledati i na N1 televiziji na koju je prešla 2014. godine, a sada se nakon više od devet godina vratila na RTL.

