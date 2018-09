Kandidati bacili u smeće isprike zbog kojih ne vježbaju

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' natjecatelji su odlučili iznenaditi Ivana kojem je rođendan. Keti se dosjetila da mu naprave proteinsku tortu, pa su se ona i Alen primili posla u kuhinji. Svi su se okupili u dnevnom boravku pa kada je Ivan stigao, otpjevali su mu rođendansku pjesmu, a dobio je 'TV čestitku' u kojoj su mu se javile supruga i kći, što ga je jako raznježilo pa su potekle i suze.

Nakon iznenađenja trener Mario odlučio je odraditi individualan trening sa svojim imenjakom kojem je životni san postati profesionalni vatrogasac. 'Ovu uniformu želim vidjeti sljedeći put na tebi!' rekao mu je Mario i pritom mu pokazao vatrogasnu uniformu u koju Mario još ne stane.

I Sanja je zaseban trening odlučila napraviti s Irenom jer, kako je rekla, postoji nešto u što Sanja kod nje nije sigurna. 'Kad se Irena migolji s treninga, radi jelovnike sa strane, pa me zanima što stoji iza toga', objasnila je Sanja koju zanima zašto se Irena ne daje do kraja. 'Strah me da se ne ozlijedim jer sam dosta nespretna', objasnila joj je Irena te dodala da ne može jesti toliko koliko su joj prepisali.

Nakon individualnih treninga Irena je dobila zadatak pročitati pravila Velikog izazova koji očekuje kandidate. 'Nemam vremena, nemam novca, nemam podršku – izgovori su koje ste stalno koristili. Svatko od vas dobio je zastavu, a na nju će napisati izgovor koji ste do sada najviše koristili kako biste izbjegli vježbanje. Nju ćete ponijeti sa sobom u šumu, gdje vas čekaju Sanja i Mario i gdje ćete svoje izgovore zauvijek zaboraviti', pročitala je.

Kandidati su odmah naglasili da Marijo, Marta i Mario ne mogu baš vježbati zbog ozljeda gležnja.

Kada su stigli na odredište u prirodu, treneri su im rekli da se Veliki izazov zove 'kroz trnje do zvijezda'. Mario im je objasnio kako im je jedini zadatak popeti se na brdo u Samoboru, gdje se nalazi Stari grad i baciti svoje isprike u smeće te se spustiti na svoju početnu poziciju.

Natjecatelji su trenerima pokazali svoje napisane izlike, a bilo je tu uistinu svega: 'Sutra ću', 'Nemam vremena', 'Nemam dovoljno novca', 'Izostanak rezultata' itd..

Nakon što su ih podijelili u mušku i žensku grupu objasnili su im da je pobjednik samo jedan i može birati trenera.

Marta, Mario i Marijo zbog ozljeda nisu išli na Veliki izazov.

Nakon što su se ostali uspjeli popeti na brdo i baciti svoje isprike te se te se potom spustili - pobjednik je bio Miro. Njegova je nagrada da odabere tim i trenera.

No prije te odluke, natjecatelji su morali odraditi intenzivan trening sa Sanjom i Marijem, a iako ih je troje ozlijeđeno, i za njih su treneri pripremili posebne treninge. Tijekom treninga cure su se okomile na Irenu jer smatraju kako je u show došla na godišnji odmor i da nije posložila prioritete i razloge zbog kojih je ušla u emisiju.

Nakon napornog treninga Marko je odlučio skupiti cijelu ekipu i održati sastanak na kraju dana, što im je postala praksa.

Marko je odabran za 'predsjednika sabora' 'Života na vagi', a predstavio je i svoje članove. Petar je postao čuvar državnog pečata, Nina je postala tajnica, Miro dopredsjednik i Marijo rizničar.

Na kraju su svi natjecatelji zapjevali, a sutra u 21 sat ih očekuje vaganje nakon kojeg će jedan natjecatelj ispasti iz showa.