Kakva transformacija! Nekad je prozivala mršave kolegice, a sada je pokazala figuru nakon gubitka 30 kilograma

Pjevačica Meghan Trainor prošetala je crvenim tepihom American Music Awards i pokazala sjajnu figuru nakon što je izgubila gotovo 30 kilograma.

Meghan je za ovu prigodu odabrala jako ružičasto odijelo koje je naglasilo njezinu nikad vitkiju figuru, a ispod dekoltiranog sakoa nije nosila ništa. Dobro raspoložena pjevačica bila je pravi mamac za poglede, a okupljenim fotografima spremno je pozirala.

Inače, pjevačica je prošle godine rodila sina Rileyja, a kako je otkrila, nije se osjećala ugodno u svojoj koži kadu su se pojavile strije te je bila teža nego ikad prije.

-Imala sam osjećaj kao da uopće ne volim sebe. Bila sam teža nego ikad prije i bila jednostavna izgubljena. Prva pjesma koju sam napisala nakon poroda zove se ''Remind Me'' i govori o tome kako me moj muž podsjeća tko sam nekada bila, a potom koliko misli da sam lijepa- kazala je Meghan pa dodala:

-Imala sam oko 90 kilograma kada sam ga rodila carskim rezom. Nisam se osjećala dobro. Nikada nisam imala šavove tako da imajući ožiljak od carskog reza... bila sam na stvarno mračnom mjestu, a htjela sam biti odlično zbog svog sina.

Odlučila se promijeniti životne navike, baviti tjelesnom aktivnošću i promijeniti plan prehrane.

-Vježbala sam svaki dan i izazivala samu sebe. Mislila sam da ako mogu preživjeti carski rez, mogu sve. Bila sam vrlo predana i počela sam primjećivati kako kilogrami idu dolje tjedan po tjedan. Naučila sam voljeti zdravu hranu i kontrolirati porcije. Također, shvatila sam da se osjećam sretnije kada vježbam, tako da se osjećam bolje nego ikada- otkrila je pjevačica.

Posjetimo, pjevačica se od početka svoje karijere zalagala za ljepotu ženskog tijela, a kolegice je znala prozvati zbog mršavosti što se nije svidjelo njezinim obožavateljima pa se i sama našla na meti kritika.

Meghan se na glazbenoj sceni pojavila 2009. godine, a proslavio ju je hit ''All About That Bass'', a u braku je s glumcem Darylom Sabarom.

