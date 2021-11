Kakav gaf: Voditeljica se osramotila u emisiji uživo pa postala viralni hit

Laura Ingraham, voditeljica Fox Newsa postala je hit na društvenim mrežama, nakon što se u emisiji uživo nije uspjela sporazumjeti sa svojim gostom, Raymondom Arroyoem. Tema razgovora bila su roditelji koji su odbili cijepiti djecu protiv ospica, a sugovornik je spomenuo popularnu Netflixovu seriju 'You' u kojoj također postoji scena u kojoj dijete ima ospice.

“There’s a show on Netflix called ‘You.’”

*Finally, now she’ll get it*

“There’s a show on Netflix called Laura Ingraham?” pic.twitter.com/PC8W5Cklgp — Jurgan (@Jurgan15) November 16, 2021

-Gledao sam epizodu You' gdje su se pojavile ospice- rekao je Arroyo na što mu je voditeljica odmah odgovorila.

-Čekaj, čekaj, kada sam ja spomenula ospice?- zbunjeno je upitala Laura koja nije shvatila da se naziv serije 'You' odnosi na nju pa su nastavili raspravu,

-To je bilo na 'You'- rekao je Arroyo no voditeljica i dalje nije shvatila da se radi o seriji.

-Čekaj što je bilo na meni? O čemu govoriš? Nikada nisam imala ospice- odgovorila mu je Laura.

-Znam. To je bilo na 'You'- rekao je Arroyo.

-Nikada nisam imala ospice Raymonde. O čemu ti govoriš, ovo je glupo- rekla mu je ljutito voditeljica.

-Serija na Netflixu zove se 'You'- živčano je odgovorio Raymond, no voditeljica i dalje nije shvatila o čemu govori.

-Zar na Netflixu postoji serija koja se zove Laura?- upitala je voditeljica, a Raymondu je onda prekipjelo.

-Zaboravi, tebi se jednostavno ne može objasniti.

And this, everyone, is the greatest video of all time: pic.twitter.com/Kf3jHXUliQ — Jay Lawrence (@jaylawrence91) November 16, 2021

Snimka njihove rasprave ubrzo se proširila društvenim mrežama, a Laura je postala pravi hit, pogotovo na Twitteru gdje su korisnici započeli raspravu.

"Ovo je fantastičan prikaz ljudske gluposti", "Draga Laura, pogodi tko nije baš najbistriji, ti (You)", "Ne radi se uvijek o tebi Laura", "Mislim da je vrijeme da odeš s televizije", samo su neki od komentara.

