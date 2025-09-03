Kada je nazvala svog partnera i rekla mu da će postati roditelji, glumac je kazao da ga to dijete ne zanima i prekinuo poziv

Ime Isabelle Adjani sinonim je za glumačku izvrsnost, čija karijera oblikovana emocionalnom dubinom i umjetničkim integritetom traje točno 50 godina. Od skromnih početaka do međunarodnog uspjeha, njezine izvedbe ostavile su neizbrisiv trag u kinematografiji. Pritom, njezina pomno čuvana privatnost, snažni karakter i dostignuća čine je jednom od najznačajnijih i najintrigantnijih figura europske filmske umjetnosti.

Živuća je ikona francuske kulture: nosi titulu najodlikovanije francuske glumice kao prva i jedina koja je osvojila pet Césara (francuski ekvivalent Oscara). Iako mega-zvijezda u svojoj domovini, Adjani je zadržala jedinstvenu mističnost tijekom svoje karijere zbog svog odbijanja da se prilagodi konvencionalnoj strukturi filmske zvijezde.

Poznata je po vrlo rijetkim pojavljivanjima u javnosti i još rjeđim medijskim istupima, no zato se na svojoj prirođenoj poziciji - ispred kamere, nije štedjela. Znakove posustajanja ne pokazuje ni u 70. godini života, pa je trenutačno mlađe generacije mogu vidjeti na Netflixu, u francuskoj hit seriji "Mjesto pod tamnim suncem", gdje donosi snažnu i kompleksnu interpretaciju Beatrice. Ovaj lik koji je utjelovila isijava hladnoćom, za što su tijekom života i karijere često optuživali i samu Isabelle, što ne može biti dalje od istine.

Rođena 27. lipnja 1955., djetinjstvo je provela u predgrađu Pariza, kamo su joj roditelji emigrirali iz Alžira, u sirotinjskoj četvrti u kojoj su na ulicama živjele bande, a njezine prve godine bile su obojene bijedom. Njezin je otac bio strog i konzervativan te je tjerao Isabelle da vrijedno uči i neprestano čita. Glumica je kasnije ispričala da joj je trebalo čak 15 godina redovite terapije kod psihologa da shvati i prihvati svoju ljepotu jer joj je otac branio da se gleda u ogledalo - navodno braneći je tako od taštine.

No, sa samo 14 godina tu nestvarnu ljepotu primijetio je filmski agent na ulicama Pariza, pa je već dogodine dobila svoju prvu ulogu u filmu "Mali Bougnat". Sa 17 godina postaje najmlađa članica prestižnog tadašnjeg francuskog kazališta Comédie-Française gdje, premda bez formalne glumačke izobrazbe, briljira u klasičnim ulogama poput Agnès u "Školi za žene" ili "Ondine".

Ipak, rečeno joj je da kazalište ne može odražavati njezin puni potencijal - to potvrđuje film "Priča o Adèle H." (1975.), u kojem veliki François Truffaut vidi upravo Isabelle kao savršenu Adèle Hugo, opsesivno zaljubljenu kćer Victora Hugoa. Njezin prodoran i emocionalno složen portret Adèle, koji je iznijela s tolikom krhkošću i opsesivnom energijom, donio joj je svjetsku afirmaciju i doveo do nominacije za Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu sa samo 19 godina, čime je postala najmlađa kandidatkinja za tu nagradu u povijesti.

I prije nego je Isabelle otkrila Ameriku, Amerika je otkrila nju, pa samo tri godine kasnije snima svoj prvi hollywoodski film, kriminalistički triler Waltera Hilla "Vozač" iz 1978. godine, a stižu joj ponude i britanskih i njemačkih redatelja. Jedna od njih, ona Werner Herzoga, donijela joj je i jednu od najznačajnijih uloga u karijeri, onu u filmu "Nosferatu: Fantom noći".

Glasoviti američki filmski kritičar i dobitnik Pulitzerove nagrade Roger Ebert njezinu ulogu u kojoj se pojavljuje kao eterična, gotovo nadrealna Lucy, nazvao je "remek-djelom", navodeći da je Isabelle Adjani u filmu "korištena ne samo zbog savršenstva lica, već i zbog svoje neobične kvalitete koja kao da postoji na eteričkoj ravnini" te da "njezina blijeda, gotovo porculanska prisutnost i tiha snaga kontrastiraju vampirskom užasu, stvarajući jezivu poeziju na ekranu".

Godine 1981. dobila je dvostruku nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Cannesu za uloge u filmu Jamesa Ivoryja "Kvartet", temeljenom na romanu Jean Rhys, i u filmu "Opsjednutost" Andrzeja Żuławskog, za koji je dogodine nagrađena i svojom prvom nagradom César, za ulogu ženu koja doživljava nervni slom. Pritom, scena u podzemnoj željeznici ostala je jedna od najintenzivnijih u povijesti filma.

Drugu nagradu César osigurala je ulogom Eliane u filmu "Ubojito ljeto" iz 1983., koji je, osobito zahvaljujući njezinoj pojavnosti, postao veliki hit. Hollywoodsko iskustvo, međutim, ostaje bolna zagrada. Nakon filma "Ishtar" (1987.), gdje je glumila uz Warrena Beattyja i Dustina Hoffmana, a zatim i filma "Diabolique" sa Sharon Stone, priznaje da američka avantura nije ispunila njezina očekivanja. Komercijalni neuspjeh, u kombinaciji s teškim osobnim odlukama, tjera je da se nakon četiri godine vrati francuskoj kinematografiji. Tamo ponovno pronalazi svoju kreativnu slobodu i sklonost riziku.

No, rizik se isplatio, pa je 1988. koproducirala i glumila u iznimno uspješnom biografskom filmu o kiparici Camille Claudel, ljubavnici Augusta Rodina. Adjani je godinama radila na ovom projektu, što je nagradila i struka: za ulogu u filmu dobila je svoju treću nominaciju za Césara i drugu nominaciju za Oscara, postavši prva francuska glumica koja je dobila dvije nominacije za Oscara. Film je također bio nominiran za Oscara za najbolji strani film.

Isabelle Adjani nastavila je riskirati, pa je nastupila u epskom filmu u režiji Patricea Chéreaua "Kraljica Margot", očekivanom kao raskošni spektakl, međutim, snimljenom uglavnom u bliskim i krupnim planovima, asketske scenografije, izrazito brutalnom i sumornom, zbog čega je i kritiziran, ali je unatoč podijeljenim mišljenjima osvojio pet Césara, među njima i onaj koji je pripao glavnoj glumici za ulogu politički inteligentne, strastvene i tragične kraljice. Premijerno je prikazan na francuskom kanalu Arte 20. ožujka 2009., dosegnuvši rekordnih 2,2 milijuna gledatelja, a zatim je krenuo u pohod na kino blagajne.

No, ono što je ovu filmsku divu učinilo još intrigantnijom i zanimljivijom javnosti svakako je njezin ljubavni život, buran, obojen prijevarama, iznenadnim završecima i snagom emocija. Isabelle je imala samo jedan službeni brak, ali ukupno osam ozbiljnih i velikih ljubavi, ali samo jednu koja je nalikovala na pravu - onu s velikim glumcem Danielom Day-Lewisom koja je trajala šest godina.

Isabelle i Daniel upoznali su se 80-ih u Londonu, kada je glumac prolazio vrlo težak period. Netom prije sudbonosnog susreta doživio je nervni slom pred publikom, o čemu je kasnije govorio da je na sceni ugledao pokojnog oca. Povukao se iz glume, no lijepa glumica alžirskog porijekla očarala ga je i pružila mu utjehu. Zaprosio ju je, ali ona je odbila i rekla kako se ne želi skoro udati, što je "pročitao" na svoj način, kao svojevrsnu dozvolu da se može viđati s drugim ženama. Javno se viđao s više njih, što Isabelle nije htjela trpjeti pa su se i razišli 1993., a onda su se osam mjeseci kasnije pomirili.

Ubrzo je ostala trudna, no kada je nazvala svog partnera i priopćila mu da će postati roditelji, Day-Lewis je rekao da ga to dijete ne zanima, te prekinuo poziv, ali i vezu. Njihova rasprava završila je u medijima, koji su "razapeli" glumca jer se u vrijeme prekida, kao i u trenutku dok je rađala, provodio s Julijom Roberts.

Kasnije se pravdao da je u tom razdoblju mjesecima bio u privatnoj psihijatrijskoj bolnici blizu Pariza i da se borio s raznim demonima. Isabelle je u travnju 1995. rodila sina Gabriela-Kanea Day-Lewisa, kojeg je otac ipak vidio nakon nekoliko dana, ali samo zato što mu ga je u stan donijela dadilja. Prvu godinu dječakova života Daniel se rijetko viđao s njim i nije plaćao alimentaciju. Zbližili su se kad je Gabriel odrastao, iako njegovi roditelji uopće ne komuniciraju.

"Bio je ljubav mog života. Završilo je jer je bilo nemoguće, nezamislivo snažno. Naša ljubav je bila poput neizlječive bolesti. Jedan pogled na njega i znaš da je to čovjek spreman da ti nanese bol. Nije mogao odvojiti uloge koje je igrao od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije bio dio ovog planeta. Bili smo ljubav o kojoj piše u klasičnim romanima', ispričala je tada. "Daniel želi da ga smatraju čvrstim muškarcem. Nažalost, on je daleko od toga. Često sam svjedočila njegovim krizama, kojih se sramio i uporno skrivao. Nije mu bilo stalo do mene, bio je ženskaroš koji nije u stanju voljeti ženu."

Nakon ljubavnog fijaska s Day-Lewisom zaljubila se i zaručila s poznatim glazbenikom Jean-Michel Jarreom, no ni ta ljubav nije potrajala jer su prekinuli 2004. godine. Danas je Isabelle sama te je javno rekla kako je njezin ljubavni život ispunjen tragičnim greškama zbog kojih će se uvijek kajati.

"Napravila sam ozbiljnu grešku u životu. Žene ne bi trebale biti doktorice u vezama. Spašavala sam svoje muškarce, a oni su kasnije sreću gradili s drugima. Gledali su me kao psihologa. Muškarci ne vole žene koje ih vide kao slabe, u najgorim danima. Ne podnose žensku snagu. Mrzili su moju ljubav i bili su slabi i ranjivi", objasnila je Isabelle jednom prilikom.

"Krenuti u potragu za samim sobom, za svojim pravim potrebama, lakše je kada se ne moraš nikome opravdavati, kada nema previše ljudi koji ti poklanjaju pažnju."

Njezina potraga za samom sobom ubrzo je dobila opipljive obrise. Upozoravala je na rasnu netoleranciju, borila se protiv stigmatizacije AIDS-a i nasilja nad ženama, iskazujući moralnu snagu i javni angažmana. Adjani je u svojoj dugoj, impresivnoj karijeri bila vrlo glasna i protiv antiimigrantskih i antialžirskih sentimenata u Francuskoj. Kritizirala je i izjave pape Benedikta XVI. koji je tvrdio da kondomi nisu učinkovita metoda prevencije AIDS-a. U rujnu 2009. potpisala je peticiju potpore redatelju Romanu Polanskom, pozivajući na njegovo oslobađanje nakon što je uhićen u Švicarskoj, a u vezi s optužbama za drogiranje i silovanje 13-godišnje djevojčice, koje je smatrala neosnovanim.

Godine 2010. u svojoj je domovini proglašena za "Dame de la Légion d'honneur", što je titula za žene koje su odlikovane Legijom časti u Francuskoj, najvišim francuskim odlikovanjem koje je ustanovio Napoleon Bonaparte 1802. godine, a 2014. je unaprijeđena u počasnog Komandanta umjetnosti i književnosti.

I njezina ljepota dobila je službenu potvrdu prije nekoliko godina, kada je prestižni časopis LA Times objavio listu najljepših žena u filmskim ostvarenjima, a prvo mjesto zauzela je upravo Isabelle. Premda je uvijek slovila za jednu od najljepših svjetskih glumica, danas je brojni obožavatelji kritiziraju jer izgleda neprepoznatljivo, što pripisuju brojnim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.

I danas se u filmskim i medijskim krugovima prepričava njezina izjava s crvenog tepiha u Cannesu, gdje je na iznenađenje prisutnih novinara odlučila prokomentirati Kim Kardashian u vrijeme kada se na Met Gali pojavila odjevena u najslavniju haljinu koju je Marilyn Monroe ikada nosila. "Ako je Kim Kardashian ikona, ja sam engleska kraljica. Ako je Kim Kardashian ikona, voljela bih biti dobar sociolog i semiolog koji bi ispitao taj fenomen influencera i cijelu narcističku ekonomiju društvenih mreža, mreža koje se stalno bave brojem pratitelja. Šalu na stranu, ako je Kim Kardashian ikona, novac je stvarno postao bog...", poručila je.

S obzirom na to da je živjela i puno putovala na relaciji Francuska - Amerika, ponudila je dirljivu anamnezu tih kultura: "Američko licemjerje sastoji se od uvjerenja da je sve ozbiljno, francusko licemjerje se sastoji u tome da ništa nije ozbiljno." Isabelle Adjani, čija su sjećanja na Pariz brojna, žali zbog činjenice u što se grad pretvorio: "Pariz je danas grad za rad. Što se dogodilo s ovim gradom je misterij... Iskreno, u njemu se više ne može živjeti".

Stoga nikoga nije iznenadilo kada se prije nekoliko godina preselila u Portugal gdje uživa u, kako kaže,"slatkom životu" kada ne radi. "To je prije svega mogućnost mirnog života u mjestu gdje ljudi imaju kvalitetan život i ponašaju se kao da su s vremenom stali prije tridesetak godina".

No, u prosincu 2023. sud u Parizu osudio ju je zbog utaje poreza i pranja novca - dobila je dvogodišnju uvjetnu kaznu i kaznu od 250.000 eura zbog lažnog prikazivanja prebivališta u Portugalu, prikrivanja donacije od 2 milijuna eura kao zajma i neprijavljivanja 120.000 eura poreza. Adjani poriče optužbe, zbog čega je uložila žalbu, u nadi da će se njezino ime skinuti s te liste srama. Ipak, poteškoće s poreznim i sudskim institucijama nisu umanjile njezinu radnu etiku, na radost svih onih koji je i dalje poštuju i vrednuju njezin rad.

"Da bih ustala i osjetila želju otići na set i sve to što me tamo čeka, moram osjetiti da tamo postoji nešto izuzetno vibrantno i važno za realizirati. Moram ponekad izgubiti svijest o osobi i stvarnosti da bih se mogla vratiti u tu istu stvarnost i sretnije živjeti za ovu svrhu koja mi je data, biti umjetnicom u ovom životu."