FOTO Dramska hit serija 'U dobru i zlu' vraća se na Novu TV, ovom datumu vesele se gledatelji

Sada Veljko više nije toliko moćan i siguran, a iza njegove dugo čuvane tajne otkriva se cijela mreža novih tajni i drama koje prijete uništenju brojnih odnosa. No, on nije jedini čiji lik doživljava promjenu u nadolazećim epizodama.
„Stiže jedna malo drugačija Petra koja je naučila bitne lekcije u životu i odlučila se posvetiti bitnijim stvarima. Ide ka tome da bude bolja, da bude stvarno bolja osoba i da drugima očita bukvice, a ne oni njoj“ - rekla je Katarina Baban za IN magazin te dodala: „Meni je ovo najdraži i najzabavniji lik kojeg sam ikad igrala, od samog starta otkad sam pročitala prve epizode!“