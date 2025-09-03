FOTO Dramska hit serija 'U dobru i zlu' vraća se na Novu TV, ovom datumu vesele se gledatelji

Drama, ljubav, nove tajne i izdaje - sve to čeka gledatelje u novim epizodama serije „U dobru i zlu“, koja se od utorka, 9. rujna ponovno emitira na Novoj TV.
Drama, ljubav, nove tajne i izdaje - sve to čeka gledatelje u novim epizodama serije „U dobru i zlu“, koja se od utorka, 9. rujna ponovno emitira na Novoj TV.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Jedna od najpopularnijih domaćih serija, vraća se s novim zapletima i intrigama, uz vrhunsku glumačku postavu koja na setu već vrijedno snima nove nastavke.
Jedna od najpopularnijih domaćih serija, vraća se s novim zapletima i intrigama, uz vrhunsku glumačku postavu koja na setu već vrijedno snima nove nastavke.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Još od prve epizode publiku je zaintrigirao Filip Juričić u ulozi Veljka, uspješnog poduzetnika koji je odlučio otkriti tajnu skrivanu više od dvadeset godina.
Još od prve epizode publiku je zaintrigirao Filip Juričić u ulozi Veljka, uspješnog poduzetnika koji je odlučio otkriti tajnu skrivanu više od dvadeset godina.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Sada Veljko više nije toliko moćan i siguran, a iza njegove dugo čuvane tajne otkriva se cijela mreža novih tajni i drama koje prijete uništenju brojnih odnosa. No, on nije jedini čiji lik doživljava promjenu u nadolazećim epizodama.
Sada Veljko više nije toliko moćan i siguran, a iza njegove dugo čuvane tajne otkriva se cijela mreža novih tajni i drama koje prijete uništenju brojnih odnosa. No, on nije jedini čiji lik doživljava promjenu u nadolazećim epizodama.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
„Stiže jedna malo drugačija Petra koja je naučila bitne lekcije u životu i odlučila se posvetiti bitnijim stvarima. Ide ka tome da bude bolja, da bude stvarno bolja osoba i da drugima očita bukvice, a ne oni njoj“ - rekla je Katarina Baban za IN magazin te dodala: „Meni je ovo najdraži i najzabavniji lik kojeg sam ikad igrala, od samog starta otkad sam pročitala prve epizode!“
„Stiže jedna malo drugačija Petra koja je naučila bitne lekcije u životu i odlučila se posvetiti bitnijim stvarima. Ide ka tome da bude bolja, da bude stvarno bolja osoba i da drugima očita bukvice, a ne oni njoj“ - rekla je Katarina Baban za IN magazin te dodala: „Meni je ovo najdraži i najzabavniji lik kojeg sam ikad igrala, od samog starta otkad sam pročitala prve epizode!“
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Momčilo Otašević, koji tumači ulogu opasnog kriminalca nedavno je doznao da s Petrom ima kćer koja je sada već odrasla osoba. Otkrio je da će njegov lik Crni publiku voditi u nepredvidivom smjeru.
Momčilo Otašević, koji tumači ulogu opasnog kriminalca nedavno je doznao da s Petrom ima kćer koja je sada već odrasla osoba. Otkrio je da će njegov lik Crni publiku voditi u nepredvidivom smjeru.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
„Kako serija ide dalje, on dolazi na sve luđe ideje. Mislim da bi Crni ustvari volio da ima familiju i da sve što radi zapravo zato radi.“
„Kako serija ide dalje, on dolazi na sve luđe ideje. Mislim da bi Crni ustvari volio da ima familiju i da sve što radi zapravo zato radi.“
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Nove epizode dramske serije „U dobru i zlu“ ne propustite od utorka, 9. rujna na Novoj TV!
Nove epizode dramske serije „U dobru i zlu“ ne propustite od utorka, 9. rujna na Novoj TV!
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Foto: Nova TV
Share
Podijeli

Ne propustite

1/