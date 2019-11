Josipova mama djevojkama dala kaznu: 'Dođe mi da ih sve pošaljem kući'

Trzavice među djevojkama Josip je pokušao riješiti odlaskom u teretanu gdje bi djevojke ispuhale svoju negativnu energiju, no kaže, to nije pomoglo. “Teretana je prošla očajno, katastrofa, situacija je i dalje kobna“, priznao je Josip mami koja se potom odlučila primijeniti svoje metode tako što je organizirala radnu akciju s djevojkama nadajući se kako će joj se otvoriti i riješiti međusobne nesuglasice.

„Ne želimo to ni ona ni ja više forsirati. Ostala je ta neka loša vibra, ali otišle smo od toga“, komentirala je Patricia, a vidjevši kako djevojke nisu voljne izgladiti stvari, za kaznu ih je poslala da operu prozore u cijeloj kući. „Kaznu sam spomenula iz dva razloga – prvo što je Josip već dva dana jako loše volje, a drugo što ništa iz njih nisam uspjela izvući, pa mi dođe da ih sve pošaljem kući!“ poručila je mama Suzana. Dok je mama pokušavala pomiriti djevojke, Josip je bio na spoju s Natali.

Foto: Nova TV

„Ovo mi je primjer dobrog dejta. Dekica u prirodi, s pogledom na more i samo nas dvoje.“ sretna je bila Natali, kao i Josip koji smatra da ostale djevojke primjećuju kako je upravo ona njegov favorit. „Očito to ne mogu sakriti“, iskren je bio Josip te dodao: „Htio sam je poljubiti, ali ja sam skroz zblokirao. Kada ti se netko sviđa puno je teže poljubiti ga.“

Svoj red na spoj s Matejom, konačno je dočekala Marijana. Dok su ostale djevojke šetale gradom Siskom, Matej se odlučio s Marijanom provozati brodom po rijeci Kupi. „Dobar je spoj, romantična vožnja čamcem, kao da sam bila u Veneciji, možda čak još i bolje“, presretna je bila Marijana koja mu je čak na čamcu i zapjevušila 'Ima li nade za nas..' Za razliku od Marijane, čini se kako Matej nije uživao u spoju. „Slabo komuniciram s Marijanom, kad nemamo zajedničkih tema i o čemu o pričati, pjevamo i onda to bude super“, otkrio je te zaključio: „Sve super, Marijana je dobra prijateljica, ali ja se ipak zamišljam da sam s osobom koja se meni sviđa i da uživam.“

S Brunom na spoju bila je Julija, no ni nakon spoja Bruno nije uspio otkriti sviđa li joj se te vidi li ga na duge staze. „Sve u svemu bilo mi je dobro na dejtu. Iako sam očekivala puno gore, oduševio me“, rekla je Julija i dodala kako s Brunom ima prvenstveno prijateljski odnos. „Ima taj neki strah od roditelja, poštuje ih na jedan takav način koji se meni ne sviđa. Da smo nas dvoje u nekakvom odnosu, smetalo bi mi.“

Ivan je svoje djevojke odveo u prirodu, a nakon ručka odlučio je Mariju Ninu izvesti na spoj. „Dugo sam čekala svoju priliku, tko čeka, taj i dočeka. Eto šećer dolazi na kraju!“ ushićeno je kazala Maria Nina kojoj je Ivan, za njezin pojam, ipak malo predjetinjast. „Već sam imala priliku vidjeti da je zvrkast, ali treba ga dovesti u red. Ne znam još uvijek na čemu sam s njim.“ kazala je te odmah mu naredila da joj postavlja pitanja i prča s njom, jer u suprotnom – ona odlazi. „Ja nisam došla da bi sad tu šutjeli i gledali se, meni treba riječ da vidim da li ga zanimam ili ne.“ odlučna je Nina. Nakon spoja, Ivan je poveo djevojke u Karlovac kako bi pogledale njegovu predstavu. „Mislim da je to njegov teren i da smatra kako se sada mora iskazati jer se do sada nije“, zaključila je Jelena, no po komentarima djevojaka, predstava im se nije svidjela. „Cure su više spavale nego li su pratile“ primijetila je Martina, a Maria Nina je zaključila: „Ne znam što je pjesnik htio reći!“

