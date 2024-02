Josipa iz 'Ljubav je na selu' život nije mazio, a napokon je dobio povod za slavlje!

Josip Tratnjak proslavio je 25. rođendan, a javnosti je poznat po sudjelovanju u 12. sezoni popularnog showa "Ljubav je na selu" gdje se prijavio kako bi ispunio posljednju želju svog preminulog oca. Tada je imao samo 20 godina. Njegova "zlatna djevojka" bila je Gabriela Kamenečki, ali njihova ljubav nije imala uspjeha.

On i stariji brat Stjepan ostali su rano bez roditelja koji su preminuli od bolesti u kratkom roku te je tom pričom dirnuo brojne gledatelje kojima se Josip svidio zbog svoje jednostavnosti i smisla za humor. Braća su se nastavila brinuti o sebi, jedan o drugome te o vlastitom gospodarstvu. Josip je tijekom snimanja 12. sezone popularne emisije imao na farmi čak 400 svinja.

- Dižem se u šest ujutro, popijem kavu, odem u štalu očistiti, malo se odmorim i krećem kuhati ručak. Popodne rješavam drva ili što već, ovisno koje je godišnje doba, radim sezonske poslove na imanju. Navečer, ako stignem i nisam preumoran, odem s prijateljima u Križevce na piće, kazao je Josip tada u emisiji.

Na svoju farmu tad je doveo tri djevojke: Ivanku Milutinović, Teu Hriberski i "zlatnu" djevojku Gabrielu Kamenečki koja mu je i zapela za oko. - Mislim da sam jako romantičan, zabavan, smiješan dečko i jednostavno volim cure koje su zabavne, ali da nisu previše lijene. Iskreno, ne bi mi bila dobra neka koja samo lakira nokte i gleda društvene mreže čitav dan. Ne želim lijenu, nego da želi raditi - rekao je tada.

Josip je gledatelje uveseljavao simpatičnim pošalicama, a pokazao je i svoj prepoznatljivi ples. Neki od zapamćenijih događaja s njegovog imanja bili su poljubac između njega i 23 godine starije Ivanke kao i poljubac između Ivanke i Gabriele.

Nakon showa pronašao je odabranicu koju je skoro zaručio, ali s njom je vrlo brzo prekinuo jer ga je prevarila s drugim. - Ulovio sam ih na djelu - rekao je tom prilikom.

Prije dvije godine, saznao je veliku novost koja ga je potresla. Naime, na društvenoj mreži TikTok javila mu se 26-godišnja žena i priznala mu da imaju istog oca. - Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni - rekao je. Iako razočaran, sretan je što uz brata i sestru, ima još jednu blisku članicu obitelji.

