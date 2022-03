Jim Carrey žestoko o kolegama: 'Pozlilo mi je nakon što sam čuo ovacije publike'

Komičar i glumac Jim Carrey (60) među brojnim je holivudskim zvijezdama koji su osudili ponašanje Willa Smitha na ovogodišnjoj 94. dodjeli Oscara. Smith je ošamario Chrisa Rocka zbog šale o alopeciji koju je komičar i voditelj Rock izrekao na račun Smithove supruge. Jim je gostovao u CBS-ovoj jutarnjoj emisiji gdje je s voditeljom prokomentirao situaciju. Glumac nije birao riječi i vrlo je iskreno rekao sve što misli o njegovom ponašanju na pozornici. Među ostalim rekao je da mu je ''pozlilo zbog ovacija publike'' koja je tako podržala nasilje.

- Pozlilo mi je nakon što sam čuo ovacije publike. Osjećao sam se kao da je Hollywood samo masa jada bez svrhe. To je bio čisti pokazatelj da više nismo kul klub - rekao je glumac koji se uživio javio putem videopoziva, a potom otkrio kako bi ga on za razliku od kolege Chrisa Rocka tužio.

- Rock ne želi gnjavažu oko toga, ali ja bih na njegovom mjestu već iduće jutro najavio da tužim Willa za 200 milijuna dolara. Taj video će zauvijek biti dostupan, bit će sveprisutan. Ta uvreda će trajati jako dugo. Ako želite vikati iz publike i tako pokazati da vam se nešto ne sviđa ili napisati nešto na Twitteru, svejedno, ali nemate pravo ustati, otići na pozornicu i udariti nekoga samo zato što je nešto rekao - kazao je Carrey.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder Photo: BRIAN SNYDER/REUTERS

Voditeljica je potom pokušala reći što ona misli o situaciji i zašto je sve eskalirao na dodjeli Oscara no glumac ju je prekinuo.

- Nije eskaliralo, došlo je niotkuda. Will se bori s nečim u sebi i to ga frustrira. Želim mu sve najbolje i nemam ništa protiv njega. Napravio je puno dobrih stvari, ali ovo nije bio dobar trenutak. Bio je to samo sebičan postupak koji je zasjenio sve ostalo – dodao je glumac te naglasio kako je Willovo ponašanje u drugi plan bacilo kolege koji su naporno radili kako bi samo bili nominirani, a on im je sve pokvario. Nakon incidenta o svemu se oglasila i Jada Smith.

- Ovo je period za ozdravljenje i tu sam zbog toga - napisala je Jada na svom Instagram profilu. Njezin suprug Will ispričao se danas Chrisu Rocku zbog ponašanja na dodjeli Oscara i šamara koji mu je dao.

.Nasilje u svim njegovim oblicima je otrovno i destruktivno. Moje ponašanje na dodjeli Oscara bilo je neprihvatljivo i neoprostivo. Šale na moj račun dio su posla, ali šala o Jadinom zdravstvenom stanju bila je previše za mene i emotivno sam reagirala. Želio bih ti se javno ispričati Chrisu. Bio sam van sebe i pogriješio sam. Neugodno mi je i moji postupci nisu odraz muškarca kakav želim biti. Nema mjesta nasilju u svijetu ljubavi i dobrote - poručio je Wills Smith. Ispriku je uputio i Akademiji i produkciji dodjele, a u međuvremenu Akademija je pokrenula i istragu vezanu za ovaj incident.

VIDEO Will Smith se ispričao Chrisu Rocku: "Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo. Sram me"