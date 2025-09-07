Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Jesen, doba za festivale arhitekture od Londona do Seoula

Autor
Davor Bruketa
07.09.2025.
u 19:00

Kako bismo zaokružili naš ljetni specijal i lagano zakoračili u jesensku sezonu, donosimo pregled najvažnijih svjetskih događanja posvećenih umjetnosti i dizajnu. Jesen tradicionalno donosi novu energiju, povratak u ritam svakodnevice, ali i niz događaja koji otvaraju prostor za inovaciju i inspiraciju. Svjetski gradovi i kulturne metropole pretvaraju se u pozornice na kojima se susreću kreativci, dizajneri, arhitekti, galeristi i publika, a svaki od događaja nudi vlastiti pogled na to kako dizajn i umjetnost oblikuju naš svijet.

Prva stanica na jesenskoj mapi kreativnosti je Seoul, gdje se od rujna do listopada održava Biennale arhitekture i urbanizma. Ovogodišnje izdanje posebno je zanimljivo jer ga vodi britanski dizajner Thomas Heatherwick, čiji je rad poznat po spoju skulpturalnog i funkcionalnog dizajna. Biennale se odvija na više lokacija diljem Seoula i ima jasan cilj, uključiti same stanovnike u raspravu o budućnosti grada. Svojim tematskim i gradskim izložbama, forumima i radionicama traži odgovore na goruća urbana pitanja te stvara prostor u kojem stručnjaci i građani zajedno zamišljaju održivu budućnost.

S druge strane Europe, London u rujnu i listopadu otvara vrata najvećem britanskom festivalu dizajna, London Design Festivalu. Tijekom više od mjesec dana grad se pretvara u mozaik od deset dizajnerskih četvrti, svaka sa svojim naglaskom i karakterom. Od Brompton Design Districta s temom A Softer World, preko vibrantnog Shoreditcha s fokusom na kulturu i nove talente, pa sve do Park Royala koji otvara svoja industrijska vrata kreativnim radionicama, London postaje hodogram inovacija. Posjetitelji ne samo da razgledavaju izložbe i instalacije, već postaju dio šireg razgovora o ulozi dizajna u svakodnevnom životu.

U listopadu se pažnja premješta prema Nizozemskoj i jednom od najvažnijih europskih događanja - Dutch Design Weeku u Eindhovenu. Ove godine slavi četvrt stoljeća postojanja pod temom "Past. Present. Possible." koja spaja retrospektivu, sadašnjost i budućnost. Više od stotinu lokacija i prostora ugostit će programe posvećene pet ključnih područja: planetu u ravnoteži, životnoj okolini, digitalnoj budućnosti, zdravlju i dobrobiti te pravednom društvu. Dutch Design Week nije samo izložbeni prostor, već platforma za razmjenu ideja, mjesto gdje se kreativne vizije sudaraju s tehnologijom, znanošću i društvenim pitanjima.

Na drugoj strani Atlantika, Chicago se priprema za još jedno izdanje Biennala arhitekture, koje započinje u rujnu 2025. i traje sve do veljače 2026. Grad poznat po svojoj impresivnoj arhitektonskoj tradiciji nudi globalnu pozornicu za raspravu o urbanizmu, prostoru i društvu. Biennale spaja teoriju i praksu, okuplja vodeće arhitektonske urede, istraživače i umjetnike, ali i otvara prostor za eksperimentalne projekte i participaciju građana. Chicago tako ponovno potvrđuje svoju ulogu jednog od ključnih mjesta promišljanja arhitekture u globalnom kontekstu.

Jesenska sezona nije rezervirana samo za dizajn i arhitekturu već donosi i jedan od najvažnijih umjetničkih sajmova na svijetu. Art Cologne, najstariji međunarodni sajam umjetnosti, održava se od 6. do 9. studenoga u Kölnu. Ovaj sajam okuplja vodeće galerije, kolekcionare i institucije, pružajući uvid u djela klasičnog modernizma, poslijeratne umjetnosti i suvremenih pravaca. Uz Art Cologne, grad će ugostiti i Discovery Art Fair, koji se fokusira na nove i nadolazeće umjetnike, stvarajući platformu za otkrivanje novih imena i trendova na sceni. Dokaz je to da jesenska sezona donosi brojne sjajne događaje koje se zaista isplati pogledati.

showbiz Seoul Davor Bruketa

