Izgubila 18 kg pa ne prestaje oduševljavati novim izgledom: 'Izgledaš kao supermodel'

Glumica Rebel Wilson ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje nevjerojatnom transformacijom. Nekad najpoznatija bucka Hollywooda skinula je više od 18 kilograma, a svojom novom linijom često se hvali na društvenim mrežama. Nakon što se nedavno fotografirala u kupaćem kostimu Rebel je pozornost privukla i svečanijim izdanjem. U tamnoplavoj haljini koja je naglasila njezinu novu figuru ponovno je oduševila pratitelje.

Foto: Instagram

"Da mogu lajkati ovu fotografiju bezbroj puta, bih", "O bože, izgledaš nevjerojatno", "Kakav supermodel", "Izgledaš nevjerojatno", "Wow Rebel, izgledaš prekrasno! Bože pa kako? Izgubila si toliko kilograma, inspiracija si mi", "Ne mogu se nadiviti tvojoj transformaciji, izgledaš nevjerojatno, iako si i prije izgledala prekrasno", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Instagram

Inače, Rebel je višak kilograma skinula zahvaljujući posebnom režimu prehrane, ali i treninzima. U 2020. godinu glumica je ušla s namjerom da smršavi i prozvala je 2020. godinom zdravlja. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu. - Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.

Foto: Instagram