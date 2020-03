Ivanka je sočno poljubila Gabrijelu, a Josip nije mogao vjerovati što se događa

Nakon što su Miro, Valter i Dušan kući poslali prve djevojke, kod Mire je jutro počelo burno. Tatjana nije željela jesti s Mirom i Marijanom. ''Nisam bila gladna i to je to'', rekla je Tatjana, a Marijana je komentirala da ih je Tatjana ignorirala namjerno i nije im se željela pridružiti za stolom.

Miro je odlučio odvesti Marijanu do janjeta da vidi kako se snalazi sa životinjama. ''Moram vidjeti kako hrani janje da vidim kako će s djecom'', rekao je Miro, a ona je komentirala da joj je bilo drago što joj je ispunio želju. ''Ja ti volim ispunjavati želje!'', sretno joj je odgovorio farmer. Josipove djevojke nisu znale da će njihovo druženje danas završiti izbacivanjem jedne od njih iz emisije. Kad im je Josip rekao da jedna ide kući, cure su bile iznenađene.

''Gabi, ti si stvarno posebna cura i želim da ostaneš na mom imanju da se više upoznamo, da vidiš kakav sam stvarno, ako, naravno, prihvaćaš'', rekao je Josip.

''Tea, ja sam se zaljubio u tebe na speed dateu, ali si me jako razočarala jer ne dopireš do mene, ti si djevojka za zabavu. Ne voliš raditi, a meni treba ruka koja će mi pomoći da ostane do kad može'', rekao joj je Josip. Ivanki je rekao da je razumna žena koja voli pričati. ''Ti mi daješ dobre komplimente, poljubac onaj…, ma iznenadio sam se, čak sam dobio i leptiriće u trbuhu!'', priznao je Josip Ivanki te je na kraju poslao kući objasnivši da inače godine ne igraju igru, ali kod njega ipak igraju.

''Ja ću ti u ovom trenutku napraviti potez da ću tvoju zlatnu djevojku zažvaliti!'', rekla mu je Ivanka te se sočno poljubila s Gabrielom pred Josipovim očima. ''Ona je to htjela napraviti samo zato da ja budem ljubomoran'', rekao je Josip ne vjerujući što je Ivanka napravila. ''On još mora proći nekoliko žitokosaca, to jest godina i branja žita da spozna što se desilo danas'', rekla je na kraju Ivanka.

Valteru su ostale dvije dame, a pitanje je hoće li Bahra i Sandra zakopati ratne sjekire. Bahra je odlučila probiti led i porazgovarati sa Sandrom kako bi bile bliskije. ''Meni je velika želja da mi izgladimo odnos i približimo se jedna drugoj'', rekla je Bahra. ''Ja sam sa Zoricom kliknula na prvu, a s tobom nisam'', rekla je Sandra, a Bahri su zasuzile oči.

Sandra je nastavila. ''Sjećaš li se da si rekla da se ne možeš opustiti u mojoj blizini?'', upitala ju je. ''Ne osjećam se opušteno, ne zato što si ti takva, nego smo različite u koljenu i karakteru'', krenula je Bahra, a Sandra ju je pitala kako to misli ''u koljenu'', no Bahra joj je rekla da zna o čemu priča.

''Ti si mi u početku bila jako draga, ali tvoja odbojnost i povisivanje tona mi smeta'', rekla joj je Bahra. ''Ja gledam ljude po prvom dojmu, no za uspomenu ti dajem cvijet. Nije to pomirenje jer se nismo posvađale. Ona misli da ja nju omalovažavam, a ja samo želim da se ona počne ponašati u skladu sa svojim godinama'' zaključila je Sandra. S Dušanovog imanja otišla je Sandra, a Dušana čekaju svakodnevni poslovi. Iako je mislio da će mu biti lakše s dvije, a ne s tri djevojke – prevario se.

''Imam osjećaj da ja njima smetam i da im nije do ničega'', komentirao je cure Dušan. U Konjicu je također došlo vrijeme da jedna djevojka ode kući, a Hakija je prije svoje odluke djevojke počastio bosanskim specijalitetom – tufahijom. ''Ovo je mnogo slatko, ali sad vam moram priopćiti nešto gorko jer jedna mora napustiti imanje'', započeo je Hakija, a Nikolina je komentirala da će ona sigurno ispasti. Nakon toga Hakija ju je upitao je li zadovoljna s njim. ''Sve je bilo u redu, ali nisi bio iskren'', rekla mu je Nikolina, a Hakiji nije bilo jasno o čemu priča i nastavio je hvaliti djevojke. ''Ines, ugodno mi je s tobom, smatram te velikim frendom'', rekao joj je Hakija, ali Ines mu je rekla da je zaboravila da u Bosni žena mora biti podložna muškarcima i pokorno slušati. ''Ja ne znam o čemu ona priča i odakle joj takva ideja da sam ja takav'', branio se Hakija.

Na kraju je farmer na svom imanju ostavio Nikolinu i Marijanu, a Ines je odlučio poslati kući. ''Nadam se da ćeš naći djevojku kojoj ćeš se prilagoditi. Hakija je muškarac koji se ne želi prilagođavati niti jednoj osobi'', rekla je Ines i otišla s Hakijine farme.

''Čim je Ines otišla, nastao je smijeh i suze radosnice'', rekla je Nikolina. Ines je kasnije komentirala da misli kako će Hakija na kraju ostaviti Nikolinu, a ona će razmisliti hoće li s Hakijom ostati u prijateljskim odnosima. ''Kompromis i prilagođavanje ili svatko svojim putem'', zaključila je Ines.

Josip je kući poslao Ivanku, a Tea i Gabi bile su iznenađene kada im je Josip ujutro priredio doručak. Komentirali su odlazak Ivanke, a farmer je rekao da se uz Ivanku osjećao kao mali dječak. ''Mislim da je Josip trenutačno zbunjen jer ne zna koja mu se sviđa više'', komentirala je Tea, a Josip je rekao da mu se više sviđa Gabi.

Kako je Miro već odlučio ostaviti Tatjanu, vrijeme provodi s Marijanom pa je Tatjana jutro provela ispijajući kavu s Mirinom mamom, koju je zanimalo kako to da se još nije udala. ''Ma nalazila sam valjda samo škart, pa mi je onda draže da sam sama'', rekla je Tatjana i odmah pitala za koga 'navija', za nju ili Marijanu, mama je rekla da joj je Tatjana draža, pa je dobila i poljubac. Kad se Miro vratio s Marijanom iz polja, pokušao se našaliti i rekao da su on i Marijana baš dobar par, a Tatjanu je proglasio kuharicom koja će im kuhati. ''Molim?!'', šokirala se Tatjana. ''Dobila je što je i tražila, nije ni ona s njim bila blaga na riječima'', komentirala je Marijana.

U Bujama je Valter zaželio s djevojkama igrati 'Pogodi tko sam' pa su Bahra, Sandra i on jedno drugome lijepili papiriće na čelo i pogađali pojmove. Sandra je Bahri napisala pojam crna istarska svinjica, a kad je na Bahru došao red, za Sandru je napisala poskok, pa je Sandra komentirala da je to napravila namjerno jer misli da skače na svaku njezinu rečenicu, s čime se ona ne slaže.

Dušan stalno smišlja načine kako zabaviti svoje djevojke pa je jedna od ideja bila i roštilj koji je odlučio prirediti zajedno s prijateljem Milanom, koji je kasnije komentirao da mu se sviđa Gorana i da će je oteti Dušanu. Djevojkama se svidio Dušanov prijatelj. ''Bilo je sve super osim što mi se prijatelj upucavao curama pa sam čekao da ode'', smijao se Dušan, a tulum se nastavio u sobi, gdje su svi zajedno pjevali i plesali. Gorana je u jednom trenutku došla na ideju snimati ih dok pričaju, a Dušan se naljutio jer nije želio da ga se više snima te je s tuluma otišao ljut.