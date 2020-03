Još jedan šok na farmi: Josip u nevjerici nakon što je Ivanka poljubila drugu osobu

U prošlom tjednu, neki od farmera već su poslali svoje djevojke kućama, a ovaj tjedan izbacivanje će se nastaviti. Na red će doći Josip, Hakija i Valter koji će na jedvite jade odlučiti tko ide sa njihovih imanja.

Neke djevojke odluku će prihvatiti bez problema, dok će druge, pak, imati svašta za izgovoriti svoji, do tada, potencijalnim srodnim dušama. Josip će otkriti što uistinu misli o svakoj svojoj djevojci, a osvrnut će se i na poljubac između njega i Ivanke. No, tu neće biti kraj iznenađenjima, naročito kada Ivanka odluči stvari preuzeti u svoje ruke i podijeliti s nekim sočan poljubac! Svi će ostati šokirani, a ponajviše Josip. S kim će se Ivanka poljubiti? Gledatelji će doznati večeras od 21 sat na RTL-u.

Podsjetimo, u prošloj epizodi, Tajana Mužinić, koja je ljubav tražila na imanju kod Dušana Golubovca, mnoge je iznenadila neočekivanim priznanjem. Naime, iako je stigla na Dušanovu farmu u nadi da će pronaći ljubav 20-godišnja Slavonka sa zagrebačkom adresom priznala je kako je tijekom snimanja pronašla dečka. Ipak, od odlaska u show unatoč tome što ima dečka nije htjela odustati. - Upoznala sam nekoga između dvaju snimanja. Išla sam ipak kod Dušana na imanje da ga dođem podržati. Nisam htjela odustati da ga ne bih povrijedila. Nisam htjela biti bezobrazna prema njemu - rekla je za RTL. Dodala je i kako je Dušan kao osoba na nju ostavio odličan dojam.

- Dušan je super dečko. Problem je što se na jedan način predstavio, a drugačije se ponašao. Naprimjer, to s kućom. Nije problem što je kuća stara. OK, isprva je bio mali šok, ali priviknule smo se. Problem je bio što je on pružao otpor kada smo je cure i ja htjele malo srediti i zato smo se toliko svađali - istaknula je Tajana i dodala kako se s djevojkama na Dušanovoj farmi baš sprijateljila. Iznenadilo ju je, kaže, samo izbacivanje Sandre.