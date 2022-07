Ivana Paradžiković o susretu koji neće zaboraviti: Pogledi su nam se sreli. Mislim da su mi oči zasuzile od ganuća

Voditeljica i novinarka Ivana Paradžiković puno je uspomena stvorila tijekom boravka u Jordanu i već danima uz fotografije prenosi dojmove s ovog putovanja. Objavila je fotografiju na kojoj nosi maramu na glavi i našalila se da izgleda kao Jack Sparrow za siromašne. Podijelila je i jednu zanimljivu priču i napisala kako je izgledalo spavati u beduinskoj pećini i s kim se sprijateljila dok je bila ondje.

- Na luđem mjestu u životu, definitivno nikad nisam spavala. Beduinska pećina u samoj Petri, području pod zaštitom UNESCO- a. Mjestu s kojega su lokalne vlasti, baš uoči proglašenja jednog od najvrednijih kulturnih dobara čovječanstva 1985., tijekom jedne noći, deložirali stotine beduinskih obitelji iz njihovih stoljetnih domova. Ali nisu se beduini dali iz Petre pa su im lokalne vlasti, također unutar zaštićenog područja, sagradili naselje. Imaju tamo školu, vodu..i kutiju šibica u kojoj su primorani živjeti. Upravo ih se zato, posljednjih godina, sve više vraća tamo gdje su rođeni. U špilje. Tražeći život kakav su imali nekada prije. - počela je Ivana priču koja ima zanimljiv kraj.

- Zaspali smo pod zvijezdama kod jedne takve beduinske obitelji. Negdje daleko zavijao je gladan pas. U jednom me trenutku probudio dodir. Nečija ruka na nozi. Sedmogodišnji Ajmen se išuljao dok su svi spavali. Cijeli dan smo se igrali, bacali kocke, trčali za psima, ja sam mu pokazivala svoje pse, on meni kako ga slušaju deve i mazge. Na kraju dana imao je potrebu pokazati mi da sam mu draga...ali kako ovdje nema mjesta za nježnost učinio je to nakon što su svi zaspali. Pomazio me po nozi, nasmijao se pa šmugnuo nazad u pećinu. Pogledi su nam se sreli. Mislim da su mi oči zasuzile od ganuća - opisala je ovaj dirljivi susret koji će dugo pamtiti.

