Ivana Banfić na štakama morala napustiti show, voditelj Mario Mlinarić otkrio: 'Ozljeda je preozbiljna'

Ako je suditi prema početku novog tjedna na otoku, kandidate ''Survivora'' čeka vrlo uzbudljivo razdoblje. Nakon sazivanja izvanrednog Plemenskog vijeća na kojem im je obznanjeno da će netko napustiti show, članovi plavog tima suočili su s viješću da se moraju oprostiti od Ivane Banfić zbog povrede gležnja koju je zadobila za vrijeme izazova. „U ovoj igri, zdravlje natjecatelja je najvažnija stvar za nas. U igri za imunitet u duelu s Milicom Ivana se ozlijedila te zbog te ozljede Ivana, nažalost, ne može nastaviti daljnje natjecanje“, priopćio je Mario dodavši da je Ivanina ozljeda preozbiljna za ovakvu vrstu natjecanja u kojemu je fizička sprema jedan od najvažnijih faktora.

Iako su kandidati bili svjesni da će ozljeda sprečavati Ivanu u izvršavanju zahtjevnih zadataka kroz koje svakodnevno prolaze, vijest o njezinu odlasku teško im je pala jer su se mnogi povezali s njom. „Ja bih voljela samo da se Ivana što prije oporavi i to je trenutačno najvažnije, a da će nam faliti njezina energija i pjesma – definitivno hoće. Banfi, drži se i što prije oporavi, najvažnije je tvoje zdravlje. Kod kuće je čeka sin kojeg jedva čeka zagrliti i sigurna sam da joj je žao što napušta igru, ali joj je drago što se vraća svojoj kući i svom sinu“, poručila je Sumejja koja se za vrijeme boravka na otoku posebno zbližila s Ivanom. No da sve ne bi ostalo samo na riječima, kandidatima je pružena mogućnost da posljednji put za vrijeme natjecanja vide Ivanu i oproste se od nje, a taj je trenutak bio emotivan za sve njih.

„Vratila sam se u svoj šumski dom, svojoj trenutačnoj obitelji gdje sam živjela do sada. Jako mi je to emotivno i drago mi je što sam ih vidjela, ali mi je isto tako žao što moram napustiti show“, poručila je Ivana našalivši se da joj nije žao što je u žaru borbe povrijedila nogu jer je taj bod pripao njezinu timu. Za vrijeme oproštaja članovi plavog tima donijeli su pušku za ribolov koju su osvojili u posljednjem izazovu i nazvali je banfarica, Ivani u čast. „Taman kad je došla puška, kad je sve krenulo, kad se radi nova kuća, kad je akcija… I navikla sam se na komarce, bube i sve skupa. No nije mi žao jer ću vidjeti napokon svoje dijete koje mi jako fali. Svaki dan vidim njegovo nasmiješeno lice. Ne znaš dok ne odeš od doma koliko ti znači obitelj“, zaključila je Ivana koju su članovi plavog tima sa smiješkom na licu i suznih očiju ispratili s otoka.

No nedugo nakon dirljivog oproštaja, na otok su se vratili optimizam i pozitivna energija potaknuti dolaskom novih kandidata za koje je Survivor avantura tek počela, a svaki tim dobio je dva nova člana. Kao pojačanje plavom timu pridružili su se 28-godišnja magistrica kineziologija i hokejašica Nevena Blanuša te 30-godišnji Hrvoje Habdija koji se bavi nautičkim turizmom. „Ne volim gubiti i to mi jako teško pada, borila bih se do kraja, pa čak i da to bude najgore za mene“, rekla je Nevena koja je svom timu poručila da od nje mogu očekivati maksimum, dok je Hrvoje dodao: „Avanturist sam po prirodi, tako da ću svaku šansu koju vidim za avanturu iskoristiti maksimalno.“ U crveni tim stigli su 24-godišnja Jovana Tomić koja je po struci molekularni biolog te 52-godišnji Ramiz Gusinac koji je po zanimanju frizer. Odmah nakon upoznavanja kandidati su krenuli u novi izazov za namirnice, a ovoga puta na putu do nagrade našao se zahtjevni i prostran poligon.

U izazovu je više uspjeha imao plavi tim koji je s rezultatom 8:4 izborio uvjerljivu pobjedu te osvojio vrijednu nagradu – kilogram brašna i pola litre ulja – što će im biti odličan dodatak uz već osvojenu opremu za ribolov. Članovi plavog tima u svoj su se kamp vratili dobro raspoloženi, ali već idućeg dana čeka ih novi izazov koji može preokrenuti tijek natjecanja u korist crvenih. Kako će se novi kandidati prilagoditi na život na otoku i hoće li biti vrijedan dodatak svom timu, doznat će se već u idućim epizodama.

