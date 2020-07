Ivan Dečak u novoj pjesmi propjevao na čakavskom

Ivan Dečak, frontmen grupe Vatra, propjevao je na čakavskom. Riječ je o duetu s Liviom Morosinom, pjesmi "Put" za koju je tekst napisao Morosin, a glazbu potpisuje zajedno sa Marc JB-jem i Brankom Radićem. Ženski vokal otpjevala je pulska multimedijalna umjetnica Renata Šimić, a video je djelo Danila Dučka, akademskog slikara, animatora i ilustratora koji je većinu svog radnog vijeka proveo u New Yorku, da bi se prije 5 godina preselio u Motovun.

- Kad sam upoznao Ivana i dečke, a bilo je to davno, u Šibeniku, shvatio sam da su to dobri i jednostavni ljudi koji vole glazbu. Od tada se družimo. Rijetko, ali iskreno. Znao sam da ćemo se kad tad naći u istoj pjesmi. I fala Bogu. Dogodilo se . A Ivan tako dobro pjeva čakavski da čovjek ne vjeruje - rekao je Livio.Ivan je objeručke prihvatio poziv.

- Već duže vrijeme, kada god se sretnem sa Livijem, a to je uglavnom u sitne sate na kojekakvim afterima, govorim mu kako bi bilo fora da se spoji put jednog Istrijana i Slavonca u pjesmi. I, kako ono kaže poslovica; pazi što si želiš..... I inače mi je interesantan rukopis Livia Morosina. U 90-tima je nepogrešivo redao hit za hitom u pop pjesmama koje nisu bile potrošna roba, mnoge od njih i danas sigurno plove radijskim eterom i ne dođe vam da zbog njih promijenite stanicu, dapače uvjeren sam kako će većini slušatelja izmamiti osmijeh i natjerati ih da poglasne i zapjevaju. U novije vrijeme pak piše prekrasne balade koje me, čak i ako ne razumijem baš svaku riječ, pogađaju direktno u srce. Pjevanje na čakavskom u pjesmi “Put” mi je, naravno,bio izazov, a ako nešto volim u ovom svom pozivu, to su izazovi - kazao je Dečak.