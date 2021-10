Ingrid Divković opet ljubi! Nakon prekida s Lukom Budakom pokazala novog dečka

Spisateljica Ingrid Divković (36), koju gledatelji RTL-a pamte po ulozi ljubavne stručnjakinje iz prve sezone showa ''Brak na prvu'', ponovno je zaljubljena. Nakon prekida s Lukom Budakom, s kojim se zbližila upravo u spomenutom showu, Ingrid je osmijeh na lice vratio novi muškarac.

Iako njegov identitet nije otkrila, koliko je sretna uz tajanstvenog muškarca otkrila je na Instagramu fotografijom na kojoj ruku pod ruku sa širokim osmjehom na licu šeće sa svojim novim odabranikom. "Ni trnja ni kamenja, gdje su oblaci i zajednički koraci, nedodirljivi i čisti", napisala je u opisu fotografije ispod koje su se odmah počeli nizati komentari.

"Predivni ste", "Kad nađeš pravog nema ni boli ni briga, samo mir u duši, sreća i ljubav. Sretno, Ingrid!", "Ljubav uvijek pronađe svoj put do nas ❤️🥰 divni 😍", "Sretan ti bilo. Zaslužila si❤😍💞", samo su neki od njih.

Ingrid je nedavno na svom Instagramu otkrila da se nakon ljubavnog brodoloma s Lukom Budakom preselila u Opatiju, a obožavateljima se tada javila iz svog novog doma. "Prvo čarobno jutro u novom domu. Blagoslovljena", napisala je Ingrid u opisu fotografije na Insta Storyju koja prikazuje idiličan pogled na more iz njezina stana.

Podsjetimo, Ingrid i Luka zajedno su bili od svibnja prošle godine, a Ingrid se zbog ljubavi preselila iz Rijeke u Zagreb. Uređivali su zajednički stan, no njihova je ljubav naposljetku pukla. Otkrila je to emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"Ovo je lice i osmijeh žene koja kada voli - voli iskreno i bez fige u srcu, osjećajući se blagoslovljeno što u svijetu opresije i mržnje uspijeva voditi ljubav svojim riječima, ali i svojim cjelokupnim bićem sluteći da bez ljubavi ni nje same nema. Žena je to koja je vjerovala da se potpuno oprečni svjetovi kao što su ova dva svijeta s fotografije kada se u ljubavi sretnu, mogu pomiriti i pretvoriti u jedan novi svijet. No nažalost, ljubav koliko god se trudila ne uspijeva pomiriti svjetove koji pričaju potpuno drugačijim jezikom i drugačijim životnim vrijednostima, što dokazuje da iskra ljubavi za zdravu i stabilnu vezu između dvoje ljudi jednostavno nije dovoljna", napisala je Ingrid pokraj zajedničke fotografije s Lukom i nastavila: "Ovo je lice žene koja je voljela iskreno i bez fige u srcu i ona će budite sigurni u to tako voljeti i dalje. Jedina je razlika u tome što će dok ju život ne odvede u zagrljaj koji će biti vječan i veći od svEGA, ljubav koju je do sada darivala njemu, pokloniti sebi. Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog Neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući", dodala je psihologinja.

