Imala je sreće! Naša glumica nastradala tijekom predstave, morali je odvesti u bolnicu

Proteklog petka glumica Ana Maras Harmander nije mogla ni zamisliti da će završiti u bolnici jer je na nju pao dio scenografije tijekom naleta jakog vjetra. Naime, tijekom izvedbe predstave Cabaret "Preko veze" Ana je završila s lakšim ozljedama, a o svemu se oglasilo i kazalište s cjelovitim priopćenjem o njezinom daljnjem sudjelovanju u predstojećim izvedbama.

- Uz veliko žaljenje obavještavamo Vas da se na izvedbi predstave Cabaret Preko veze u petak dogodio nesretan slučaj u kojem je nalet vjetra srušio scenografiju na glumicu Anu Maras Harmander. Srećom je došlo samo do lakše ozljede i ovim putem želimo Ani brz oporavak. Na ostatku turneje Anu će zamijeniti Mirela Videk Hranjec. Zahvalni smo što u ovoj teškoj situaciji nije došlo do gorih ishoda i što unatoč tome možemo nastaviti s turnejom zahvaljujući našem kolektivu - poručili su iz Moruzgve, a Ana je na Instagramu objavila fotografiju brodova u moru, označila splitsku bolnicu Firule te napisala: "Mentalne slike vs. stvarnost u mračnoj sobi".

Na društvenim mrežama profila Kazališta Moruzgva i glumica Ane Maras Harmander nižu se komentari puni podrške i želja za brz oporavak.