Imala je jedno od najljepših lica na svijetu, no posljednja njezina fotografija zaprepastila je javnost

Glumica Priscilla Presley (78) najpoznatija je kao bivša supruga pokojnog kralja rocka Elvisa Presleyja, no posljednjih godina privlači pozornost javnosti velikim promjenama u svom izgledu. Nedavno je održava i premijera filma ''Priscilla'' u Los Angelesu, a na kojoj se i ona pojavila. Inače, u tom filmu glumi ju Cailee Spaeny koja je osvojila Copa Volpi za tu ulogu na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu.

Na premijeri u Los Angelesu Priscilla je pozirala i s Cailee, no svi su primijetili njezin izgled kojim je zaprepastila javnost. Naime, učinci botoksa odmah su vidljivi, a mnogi tvrde da joj lice izgleda sve gore i gore zbog njega. Glumica inače nikada nije skrivala da ide na taj tretman, zbog kojeg izgleda pomalo neprirodno.

Film "Priscilla", redateljice Sofije Coppole adaptacija je udovičine autobiografije iz 1985., izdane pod nazivom "Elvis i ja", u kojoj opisuje svoj turbulentan život s jednom od najpoznatijih ličnosti 20. stoljeća.

"Nisam ga napustila zbog toga što ga nisam voljela. On je bio ljubav mog života, ali njegov životni stil bio mi je tako težak. I mislim da to može shvatiti svaka žena", rekla je Priscilla novinarima u Veneciji uoči svjetske premijere filma u kojemu glume Cailee Spaeny i Jacob Elordi. Priscilla Beaulieu svoga budućeg supruga upoznala je 1959. godine kada je imala samo 14 godina. On je tada čeznuo za domom jer je, u sklopu jedinica američke vojske bio stacioniran u Zapadnoj Njemačkoj.

"Elvis mi je je tada govorio o svojim strahovima i nadama, o gubitku majke, koju nikad nije prebolio. Bio je vrlo ljubazan, pun ljubavi, ali je poštovao činjenicu da imam samo 14 godina. Mojim roditeljima bilo je vrlo teško shvatiti da je Elvis toliko zainteresiran za mene u toj dobi, no to je bila privlačnost. Nije bilo seksa među nama u tom razdoblju", rekla je Priscilla.

Ubrzo nakon toga vratio se u Sjedinjene Države. S obzirom na to da su ostali u kontaktu, godine 1963. pozvao ju je da dođe živjeti s njim u Memphis gdje je završila školu. Vjenčali su se 1967., iduće godine dobili kćer Lisu Marie, a razveli se četiri godine prije nego što je Elvis umro od srčanog udara u dobi od samo 42 godine. Priscilla je rekla da su "i dalje ostali vrlo, vrlo bliski."

"Mislim da je Sophia obavila nevjerojatno dobar posao", kazala je Presley, a redateljica je rekla da se jako oslanjala na Priscillu za vrijeme snimanja filma. "Trudila sam se snimiti film tako da to bude iz njezine perspektive", rekla je Coppola novinarima. Film će se u kinima u Sjedinjenim Državama početi prikazivati 27. listopada, nakon čega stiže i u Europu.

