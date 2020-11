FARMA, MORE I MASLINA

Igra li Prince prljavo? Sve iznenadio svojim odabirom

Voditeljica Mia Kovačić dobro je pomutila gazdi planove. Kako je dan odabira prvog duelista, gazda je od jutra razmišljao koga bi mogao odabrati, a također se savjetovao i sa Sašom. Kada je Mia stigla, okupili su se svi za stolom te je gazda Prince kazao da za prvog duelista odabire Andrijanu – jer je ona najslabija karika na farmi. ''Malo sam igrao da to bude fino, ali istina je: slaba si, moraš otići van!'' objasnio je kasnije Prince. No, ovoga tjedna malo će se promijeniti pravila. Prince je morao izabrati još jednog duelista, ali iz svog tima. Odabrao je Sanju te kazao da je odabire jer puno radi. Mia je ostala zbunjena, kao i ostali farmeri jer je Andrijanu izabrao iz razloga, kako je naveo, što najmanje doprinosi zajednici, a potom Sanju jer je vrijedna. ''Nisam takva osoba koja može gaziti preko drugih da dođe do pobjede'' kazala je Sanja vidno iznenađena Princeovim odabirom. Nakon što je Prince dao dva imena, Mia im je poručila da je njihov tjedni zadatak ujedno i borba za imunitet - tim koji uspješno završi zadatak bit će pošteđen, dok osoba iz suprotnog tima koju je Prince odabrao postaje prvi duelist i bira drugog duelista, također iz svog tima. ''Zapravo je ovo ispala borba za imunitet, borba za lovu, svima nam je glava u torbi'' konstatirao je Tomislav, a Maja je trijumfirala: ''Meni je drago da su nakon ovog sastanka ljudi skužili da nije bitno sudjelovati, već da je ovo natjecanje. Sad što god da bude, znam da će grupa gristi''. Nakon što je pao mrak, farmeri su se polako povukli sa svojih gradilišta na imanje. Saša, Tomislav i Prince komentirali su kako im idu radovi. Saša se požalio Princeu i Tomislavu kako većinu stvari mora sam odrađivati te ostali samo hodaju za njim i traže upute. ''Mislim da je Tomislav u prednosti što se tiče ekipe. Ima Princea, Josipa, Doru i može nekome dati posao da odradi, a da on ne mora biti prisutan. Olakšalo bi mi da i ja imam takvog nekoga u ekipi'' kazao je Saša. Silvio je pokušao od Josipa izvući informacije o tome kako oni stoje s radovima, no Josip ga je poprilično zeznuo. ''Dogovorili smo se da im slažemo, da im kažemo da imamo još jako puno posla, međutim mi ćemo sigurno već sutra do podne biti gotovi'' objasnio je.