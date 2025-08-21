Naši Portali
PREMINUO 2021. GODINE

'Hvala ku*** da je gotovo': Bivši kraljevski batler otkrio kako je pric Phillip reagirao na vjenčanje Meghan i Harryja

Stručnjaci za kraljevsku obitelj ističu kako je Philip održavao pozitivan odnos s Harryjem, smatrajući ga "dobrim čovjekom" i pokazujući razumijevanje za njegovu potrebu da postupa prema vlastitim uvjerenjima.

U svojoj skorašnjoj knjizi "The Royal Butler", bivši kraljevski batler Grant Harrold razotkriva kako je princ Philip pokazao značajno olakšanje po završetku vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle 2018. godine, navode strani mediji. "Kad su završile sve formalnosti, promatrali smo kako sretni par, a potom i ostali članovi kraljevske obitelji, izlaze iz kapele", zapisao je Harrold. "Kad je princ Philip izišao, okrenuo se kraljici i rekao: 'Hvala ku*** da je gotovo'", naveo je dalje.

Ceremonija vjenčanja održana je u veličanstvenoj St George's Chapel unutar dvorca Windsor, uz prisustvo tadašnje kraljice Elizabete i princa Philipa, koji su oba kasnije preminula – Philip 2021., a Elizabeta godinu dana kasnije. Premda se navodi da princ Philip nije podržavao odluku Harryja i Meghan o napuštanju kraljevskih obveza 2020. godine i njihovom preseljenju u Kaliforniju, ipak je odlučio ne uplitati se u njihov izbor. Sukladno izvještaju The Sun-a, Philip je bio mišljenja da "ljudi moraju voditi svoj život onako kako najbolje misle da treba".

Stručnjaci za kraljevsku obitelj ističu kako je Philip održavao pozitivan odnos s Harryjem, smatrajući ga "dobrim čovjekom" i pokazujući razumijevanje za njegovu potrebu da postupa prema vlastitim uvjerenjima. Također je pokazao toplinu prema Meghan Markle prilikom njenog ulaska u kraljevsku obitelj. "Bio je vrlo gostoljubiv prema Meghan jer je, naravno, bila nova u svemu tome, a i vrlo različita", izjavila je biografkinja Ingrid Seward 2021. za Us Weekly.

Ipak, zbog svoje umirovljenosti Philip je u tom razdoblju provodio ograničeno vrijeme s Meghan, što mu nije omogućilo uspostavljanje bliskog odnosa s njom. Inače, princ Philip, vojvoda od Edinburgha, rođen je 1921. na grčkom otoku Krfu kao pripadnik grčke i danske kraljevske loze. Vjenčao se s kraljicom Elizabetom 20. studenoga 1947., a njihov je brak trajao više od sedam desetljeća, sve do Philipove smrti 2021. u 99. godini života. Philip i Elizabeta bili su krvno povezani – oboje potječu od kralja Georgea II. – a Philip je kroz život stekao ugled duhovite, praktične i predane osobe, te je predstavljao nezamjenjiv oslonac kraljici u obavljanju njenih dužnosti.

Ključne riječi
Princ Harry Meghan Markle kraljevska obitelj princ philip showbiz

