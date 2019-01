Hrvate spašava serum od srpske krvi

Najprije je drugog dana Nove godine pušten teaser, a onda tijekom vikenda i trailer za film “Posljednji Srbin u Hrvatskoj” redatelja i scenarista Predraga Ličine. Iako će naslov smjesta sugerirati kako je riječ o nekoj teškoj temi koja možda nosi ovakve ili onakve konotacije, radi se o nečemu malo drukčijem. U najavi filma stoji “Voda, krv, rakija i zombi apokalipsa” pa onda “Romantična avantura iz budućnosti s malo seksa i puno zombija”. Zombija? I kakve Srbi imaju veze s tim? Jesmo li doista dobili prvi domaći film o zombijima, upitali smo scenarista i redatelja filma Predraga Ličinu.

– Gledam dosta filmova o zombijima, a u malo kojem se radi na serumu, svaki ima klasičnu naraciju, počne epidemija, glavni likovi nekamo bježe, bore se protiv zombija i onda dođe kraj. I nikad nema situacije da možda postoji serum za virus. Mislim da je tako nešto bilo samo u “28 tjedana kasnije”, to je jedan od rijetkih primjera. Razmišljao sam, kad bih snimao takav film, želio bih da se na neku foru serum otkrije. A onda mi je palo na pamet da bi na virus mogli biti otporni Srbi pa neka od njihove krvi rade serum! To mi je bilo prilično smiješno, mislio sam, vjerojatno će biti i drugima, pa sam tako i napisao – otkriva nam Predrag Ličina. U najavi filma stoji kako se radnja događa u Hrvatskoj sedam godina nakon bankrota (!?), u Hrvatskoj živi dva i pol milijuna stanovnika, što je, kaže Ličina, optimističan scenarij bliže budućnosti. Mala grupa bogatih još je bogatija, a siromašni su još siromašniji. Na svjetskoj se razini vodi borba za vodu koja je postala dragocjenija od nafte. Da bi je se domogli, moćnici ne zaziru čak ni od ubacivanja zombi-virusa. Hrvati će se spašavati od zombi-epidemije konzumirajući serum od srpske krvi, a to je savršeno dobro povezano i s činjenicom da je film hrvatsko-srpska koprodukcija.

– To je sasvim normalno jer u današnjim uvjetima smiješnih budžeta film je nemoguće snimiti unutar svojih granica. A još ga je teže, ako ne i nemoguće, dobro izreklamirati. Pogotovo ako je žanrovski, pa to zahtijeva više lokacija, maske, računalne animacije, a sve to stoji. Kako bi zatvorio budžet, prvo dobiješ nešto na natječaju u Hrvatskoj, ali nije ti dovoljno pa se čeka natječaj u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji... Ne zaboravimo, isto je to ili slično govorno područje kao kada neki film snime Argentina i Španjolska, Francuska i Belgija ili skandinavske zemlje. Nema tu mnogo razlike – kaže scenarist i redatelj filma koji je nastao u koprodukciji hrvatske Kinorame i producentice Ankice Jurić Tilić i Art&Popcorna iz Srbije te producenta Miroslava Mogorovića. U glavnoj je ulozi Krešimir Mikić za kojega doista ne pamtimo da je igrao nešto slično. On je bonvivan Mićo koji se uglavnom kreće između salona za masažu, restorana i kinodvorana u kojima prati filmski serijal svoje omiljene glumice Franke Anić, koju tumači Hristina Popović.

– Ovo je sasvim drukčije od svega što je igrao, a mislim da je vrhunski komičar, pogotovo kao pojava, pogledajte to lice! Savršeno je odgovarao za ovu ulogu, a takvu do sada nije još imao. Nikada ga nitko nije iskoristio u nekoj komičnoj ulozi. Dosta ga se koristi, ali ne u ovakvoj ulozi, ne može se ni s čim uspoređivati. Zapravo ga doživljavam kao debitanta, opisuje Ličina suradnju s Mikićem čijeg će Miću zombi-epidemija zateći nespremnog, ali će hrabro krenuti u Odiseju praćen svojom filmskom heroinom s jedinim ciljem da preživi. Na popisu glumaca naći ćemo još zanimljivih imena.

– Sergej Trifunović glumi američkog generala kojega vidimo negdje u Švedskoj na konferenciji za medije. Kako je i sam militantan, vidim ga kao svojevrsnu posvetu Georgeu C. Scottu u filmu “Dr. Strangelove”. Uz njega je Severina koja je talijanska aktivistica Francesca Saviola De la Norde, a koja se bori za ljudska prava zombija. Radio sam joj spotove još tamo 90-tih, a kada je vidjela najavu za film, bilo joj je užasno smiješno. Pitala me “pa što je ovo”, a ja sam joj ponudio ulogu. I pristala je. No, tu su još i Janko Popović-Volarić, Tihana Lazović, Rene Bitorajac koji glumi DJ-a koji javnost o svemu izvještava, Dušan Bućan je Dean Drakula koji sa ženom koju glumi Marina Redžepović živi u srpskom selu.

Snimali smo prvu trećinu u Zagrebu, a onda nedaleko od Karlovca, U blizini smo podignuli izbjeglički kamp – tumači Ličina koji računa na brojnu publiku jer je riječ o satiričnoj komediji, ali i na ljubitelje horora koji su najvjernija publika. “Posljednji Srbin” počinje igrati u hrvatskim kinima od 28. veljače.

Ovo je 10 najboljih horora svih vremena