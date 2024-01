Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu' zvijezda je novog glazbenog spota

Victoria Memić i Radoslav Biskupović iznenadili su sve svojim zarukama u velikom finalu ''Ljubav je na selu'' koje su Irena, Ines i Suzana proglasile lažnima. Inače, Victoria je povratnica u show, a sada je najavila i svoj potpuno novi projekt.

Podijelila je video u kojem se pojavljuje, a koji je glazbeni spot izvođača Marija Tomasa. Nije poznato je li Victoria samo statirala za potrebe spota ili je s Tomasom snimila duet.

Podsjetimo, svi su se pitali jesu li zaruke prave ili nisu, a nijedan nikada nije demantirao činjenicu da su se zaručili. Ipak, Victoria je na TikToku otkrila kako je Radoslavu vratila prsten, a onda se predomislila. "Ljudi, možete nagađati, samo mi znamo pravu istinu. Ili možda i nisam vratila prsten", napisala je.

Victoria je nedavno za RTL.hr progovorila o zarukama s Radoslavom.

– Za mene je show završio. Mnogi krivo izgovaraju moje ime, a ja se zovem pobjeda (Victoria). Ja sam ovu igru odigrala, nisam se bez veze pojavila u vjenčanici, a završilo je da me se prosi. Svojom pojavom pokazala sam koliko je ljudi neuko, zavidno i zlobno, a prava ljubav kad se dogodi, ne bira ni vrijeme ni mjesto ni godine ni oblik. Oni koji me ne poznaju ne mogu biti mjerodavni, ne zamaram se o nagađanjima o mom životu. Imam oko sebe mali, ali iskren krug ljudi. Obitelj mi je na prvom mjestu koja me podržava u svemu. To je sve što ću za sada reći – rekla je.

