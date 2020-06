Harryjeva bivša progovorila i otkrila nepoznate detalje: 'Cijelu sam vezu bila u strahu'

Prije nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu Meghan Markle, britanski princ Harry bio je u nekoliko veza koje su privlačile mnoštvo pažnje u javnosti i medijima. Jedna od njih je i ona s britanskom manekenkom i glumicom Cressidom Bonas.

Harry je s Cressidom bio u vezi tri godine prije nego što su krajem 2014. godine i službeno prekinuli jer, kako su mediji pisali, 31-godišnjakinja se nije mogla nositi s pritiskom javnosti. Cressida se nakon toga nije previše oglašavala u medijima, a sada je za The Daily Telegraph progovorila o detaljima veze.

"Uvijek sam bila u strahu od toga da ću pogriješiti, da će me odbiti, da nešto neću dobro napraviti, da neću biti savršena... Mislim da me je sve to sputavalo u određenim dijelovima života", započela je.

Cressida je potom rekla i kako je upravo zbog straha koji je osjećala odlučila prekinuti vezu s princem.

Priznala je da joj se život poslije te veze u potpunosti promijenio.

"Mislim da sam nakon svega ojačala kao osoba i sama sebi posložila stvari u glavi o tome što želim u životu. Također, ta veza me je potaknula i da još više radim na sebi i ostvarenju svojih ciljeva te pomičem vlastite granice jer nikako nisam željela biti sputavana na bilo koji način', objasnila je.