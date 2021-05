Harry prelomio o Charlesu: 'Tretirao me kao što su oni njega. Otišao sam i razbio krug genetske patnje'

Princ Harry ne priča često o svojoj prošlosti, no odlučio je progovoriti i o tome u novom podcastu u kojemu je sudjelovao. Naime, princ Harry pojavio se u podcastu glumca Daxa Sheparda naziva "Armchair Expert" u kojemu je pričao kako je razmišljao o odlasku iz kraljevske obitelji još u 20-ima jer je mislio kako se tamo neće moći skrasiti i osnovati obitelj.

Kako je rekao, osjećao je da "ne želi posao princa" i bojao se kako se povijet ne bi ponovila, misleći na njegovu majku, princezu Dianu i njezinu tragičnu smrt.

Vojvoda od Sussexa je ranije rekao da se osjeća zarobljeno u obitelji, ali da ne bi otišao bez supruge Meghan. Shepardova suvoditeljica Monica Padman upitala je Harryja kakav je osjećaj bio kada bi putovao po Commonwealthu gdje su 'ljudi imali više slobode' od njega.

"To je posao, zar ne? Nacerite se i podnesete, samo nastavite. U mojim ranim 20-ima znao sam da ne želim ovaj posao. Ne želim biti ovdje, ne želim ovo raditi, pogledajte što je to učinilo mojoj mami. Razmišljao sam: kako ću se ikad skrasiti, imati ženu i obitelj kad znam da će se to isto ponoviti?", odgovorio je Harry.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Osvrnuo se pritom i na odnos s ocem, koji je doživio krizu nakon bombastičnog intervjua s Oprah Winfrey iz ožujka. Potužio se kako se Charles prema njemu odnosio baš kao što se njegova obitelj odnosila prema njemu., pritom misleći na Kraljicu i pokojnog princa Philipa te je istaknuo da je Charles patio tijekom odgoja kojeg su mu oni pružili i da ga je Princ od Walesa tretirao isto kao što su oni njega. To je nazvao "genetskom patnjom".

"Znao sam sve, vidio sam sve što se događa iza kulisa. Znao sam kako sve funkcionira i nisam htio biti dio toga", dodao je.

Svoj prijašnji život u Velikoj Obitelji usporedio je s filmom "The Truman Show". Tek nakon što se priključio terapiji, počeo je razmišljati da bi mogao izabrati drugačiji život.

"Jednom kad sam počeo ići na terapiju, činilo se kao da je kap prelila čašu. Izvukao sam glavu iz pijeska, dobro se otresao i razmišljao sam: Prestani se žaliti, privilegiran si, prestani razmišljati da želiš nešto drugačije - učini ovo drugačijim. Jer, iz ovoga ne možete izaći. Pa kako onda to činiti, samo drugačije? Kako ću mamu učiniti ponosnom, kako ću koristiti ovu platformu da stvarno utječem na promjene i pomognem ljudima?", kazao je Harry, prenosi Metro.

Podsjetimo, princ Harry sa suprugom Meghan Markle i dječakom Archiejem otišao je iz Velike Britanije i kraljevske obitelji kako bi živjeli slobodniji život u Americi. Trenutno žive u gradiću Montecito u Kaliforniji.

