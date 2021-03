Hana Rodić: 'Za Claudiju sam saznala prošli četvrtak, tvrdio je da ju ne poznaje. On želi sažaljenje javnosti'

Nakon što je obznanila kraj veze s Gospodinom Savršenim Goranom Jurenecom (40), Zagrepčanka Hana Rodić (23) odlučila je ekskluzivno za Večernji list progovoriti o okolnostima njihovog prekida.

Otkako se vratila u Zagreb, kaže nam, osjeća se dobro i okupirana je poslom.

- Posvetila sam se poslu i tome da sam napokon sretna sama sa sobom, slobodno vrijeme provodim s prijateljima, družim se, izlazim i uživam, uskoro planiram i neko putovanje. Za sada ostajem u Zagrebu, ali ne veže me mjesto i ne želim ništa planirati - započinje 23-godišnjakinja za koju je bivši dečko kazao kako je o njemu ovisna te da joj između ostalog plaća stan.

O svemu tome Hana kaže:

- Smiješan je. Kako išta vjerovati osobi koja je vodila dvostruki život toliko dugo i onda se još pohvalio time na društvenim mrežama i pokušao ocrniti mene kako bi dobio sažaljenje javnosti. Ja sam neovisna žena - tvrdi Rodić te o spornom stanu otkriva: "Goran i ja smo imali dogovor da on plati stan dok ja ne dođem kod njega u London, no kako se i on vratio u Berlin, ja sam trenutno u stanu koji iznajmljuje moja agencija gdje sam u suvlasništvu te sam i direktorica marketinga".

Iako je Jurenec u dugačkoj objavi na Instagramu kazao da se on u London preselio nakon Božića i da je tamo započeo život s bivšom djevojkom Claudijom, Hana kaže da je za nju saznala tek prošlog četvrtka.

- Za njegovu vezu s Claudijom saznala sam 25. ožujka kada sam vidjela njezine storyje na Instagramu i da je bila u stanu. Pitala sam ga tko je ta djevojka, no on mi je prvo tvrdio da ju ne poznaje. Nisam je nikada srela i nadam se da neću - kaže Rodić koja nam dalje otkriva kada je primijetila da stvari između njih više ne funkcioniraju.

- Shvatila sam da se on počeo drugačije ponašati prema meni kada sam se doselila u Berlin, ali tada je i počela pandemija tako da nisam sumnjala na ljubavnicu. Iako nam se odnos jako popravio u studenom i prosincu prošle godine i moram priznati da smo se jako lijepo slagali dok nisam otišla za Zagreb - priznaje Zagrepčanka.

Kako je on u svojoj objavi spomenuo velike svađe i eskalaciju događaja, pitali smo ju na što se to odnosi.

- Kad je već iznio prljavi veš u javnost, možda najbolje da to pitate njega i na što je to točno mislio, ja ne želim ići tako daleko...on je sebe sam ocrnio svojim izjavama, ja više ništa ne moram reći - kaže nam Hana.

Podsjetimo, ljubav između Hane i Gorana planula je tijekom prve sezone showa ''Gospodin Savršeni'' prije nešto više od dvije godine. Dogodilo se to nakon što je odabrao Ivu Runjanin (31) kao odabranicu na kraju emisije, ali srce ga je ipak odvuklo 18 godina mlađoj Rodić.

Pogledajte što su nam rekli Arija Rizvić i Marko Kutić na crvenom tepihu Večernjakove ruže.