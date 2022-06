Hamed Bangoura raznježio emotivnom posvetom važnoj osobi u životu: 'Dovoljno je da se pogledamo i ti znaš da sam ljut'

Nekadašnji televizijski voditelj i urednik te vlasnik jedne od najuspješnijih modnih agencija Hamed Bangoura (53) na svojem je Facebook profilu svojoj kćeri čestitao 18. rođendan. Naime, njegova najmlađa kći Haya danas slavi svoj poseban dana. Hamed je tim povodom objavio fotografiju slavljenice, pokazao kakvu su joj tortu pripremili te joj uputio emotivnu poruku.

- Zahvalan sam na svakom danu koji me je vodio do ovog trenutka kada i moja najmlađa puni 18 godina. Draga moja Haya Bangoura , kćeri moja, ljubavi moja najmlađa. Iako danas postaješ punoljetna i iako je to velika stvar, ti i ja znamo da to ne znači da si postala ptica i da ćeš sada draga moja, odjednom odletjeti iz svog gnijezda. Ti si još uvijek moja beba malena i tako sve do jednoga dana kada mene ne bude - započeo je.

- Tek tada ćeš ti biti žena, nadam se majka i nekome kraljica, a ja ću mirno spavati i negdje s neba bdjeti nad tobom, baš kao što sam od prvoga dana pa sve do danas tu kraj tebe i za tebe. Jednom si mi napisala: „Sve je dobro dok si tu!“ Hvala ti na tome, jer to me je učinilo jačim i odlučnijim da sve teške stvari prođem i budem tu za tebe i na ovaj tvoj poseban dan. Ne moram ti posebno pisati niti govoriti koliko te volim i koliko si važna u mom životu. Jednako kao i sve tvoje sestre, ali opet nekako drugačije, jer ti i ja imamo onu neku posebnu vibru – napisao je te dodao da se oni razumiju pogledom.

- Dovoljno je da se pogledamo i da ti znaš da sam ljut kad ne pospremiš suđe, ne ispeglaš veš, kada me rastužiš i još puno toga, ali i da znaš kada sam ponosan na tebe, kada sam sretan zbog tebe i kada te volim do neba i nazad bespogovorno i s puno emocija. E, a te emocije su nešto što nas dvoje posebno veže - poručio joj je tata.

- Ti i ja imamo emociju, empatiju za druge ljude i posebnu moć da vežemo ljude na sebe. I dobre, ali upravo zbog te emocije i empatije i one zločeste. Zato ti želim da stekneš alate kako bi mogla dobro procijeniti ljude koji te okružuju, da ne gubiš vrijeme na one koji te ne zaslužuju, a posebno na one koji te rastužuju. Želim ti da budeš sretna, zdrava, da ljubiš nekoga tko te zaista zaslužuje i voli te jednako kao i ti njega, i da se obogatiš, kako financijski, tako i duhovno, jer to duhovno je vrlo važno. Pronaći mir i duhovni balans je važno kako bi spoznala jednu istinu o životu. Ta istina glasi da je život premijera, predstava bez reprize, koju treba dobro izbalansirati kako bi ga proživjela u sreći, zdravlju, ljubavi i bogatstvu. Sretan ti tvoj poseban dan. Voli te tata – napisao je.

U komentarima su se njegovi pratitelji i pridružili se čestitkama. „Ista ti! Sretan rođendan!“, pisali su.

Podsjetimo, nekadašnji voditelj često objavljuje obiteljske fotografije te tako ističe koliko voli svoje kćeri. Nedavno je tako objavio da se njegova najstarija kćer zaručila.

- Eto doživio sam i to da prvi dođe po ruku moje kćeri. Da sam sam birao boljeg budućeg zeta ne bi odabrao. Dragi Mitja Miklavčič i oko moje Nensi Bangoura neka vam sve u životu bude baš onako kako sami želite - napisao je tada ponosan Hamed u opisu fotografije koja prikazuje zaručnički prsten i ruke novopečenih zaručnika.

