Gospodin Savršeni uživa s novom djevojkom: 'Propali nogometaš, bivši 'bilder', tražio ljubav preko TV-a'

Drugi Gospodin Savršeni Mijo Matić (29) već nekoliko mjeseci lijepu influencericu i glazbenicu Arijanu Piknjač (26). Par je uživao na jednom eventu, a zaljubljeni Mijo objavio je fotografiju na Instagramu.

- Pazi ovo: propali nogometaš, bivši 'bilder', tražio ljubav preko TV-a, ćelava glava, prekinuo faks na trećoj godini, fitness trener, naslikava se bez majice. Može se nastaviti niz u nedogled... Samo sam htio skrenuti pažnju na one koji imaju listu želja, afirmacija, meditacija i ostalih 'alata' i 'metoda' self-help knjiga koji prodaju maglu i pokušavaju nešto iracionalno poput ljubavi objasniti, oblikovati ili pretočiti u riječi i definicije. Kroz sve identifikacije nabrojane ne može se dogoditi susret ni sazrijevati emotivno, psihološki, duševno, kako god htjeli to nazvati. Volim stvari činiti jednostavne, ali volim i detalje. Iluzija kontrole je uvjerljivija od neizvjesnosti realnosti, a naša potraga za cjelovitošću je kompulzivna i beskompromisna baš kao nas dvoje ili kako bi rekla Ariana: 'Don’t settle for less' - napisao je Mijo.

-To mi je prva fotografija s djevojkom i prva veza nakon četiri godine. Počelo je sasvim slučajno. Krajem rujna razmijenili smo nekoliko šaljivih poruka i filozofirali na duhovit način o životu, ljubavi i treningu. Uživo smo se upoznali 25. listopada - ispričao je za RTL kako je počela njihova ljubavna priča. Otkrio je i što ga je privuklo 26-godišnjoj glazbenici koja je na glazbenoj akademiji u Sarajevu završila smjer - flauta.

- Jako mi se svidio način na koji komuniciramo i kako razmišlja. Uživo je to sve bilo puno bolje od očekivanog - rekao bih iznenađujuće dobro. Ne možeš vjerovati. Različiti, a opet isti. Humor nam je super, kao i ljubavni jezik. Šalili bi se i govorili jedan drugome: "Ti si duša moje duše" i smijali se kako smišljamo i pokušavamo izraziti ovo što nam se događa. Kao da se znamo cijeli život, a ne da smo proveli nekoliko dana zajedno. To je bio naš početak ukratko - sretno se prisjeća Mijo.

VIDEO: Chris Martin iz Coldplaya u pubu iznenadio zaljubljeni par