Gospodin Savršeni najavio: 'Postoji mogućnost da u showu bude seksa'

Gospodin Savršeni Mijo Matić uoči finala ove sezone popularnog showa otkrio je za RTL zašto je prvo izbacio Emu i predstavlja li mu problem razlika u godinama između njega i kandidatkinja.

- Nismo ušli dublje s pitanjima i nismo kliknuli. Nekoga sam morao odabrati. Nije bilo jednostavno - objasnio je Mijo svoje razloge zašto je eliminirao Emu. Na pitanje o razlici u godinama odgovara da mu to ne smeta.

- Godine mi ne predstavljaju nikakvu ulogu. Nisam bio nikad u vezi sa starijom djevojkom. Imao sam malo veza - otkrio je Matić kroz smijeh, a onda je otkrio kakve su mu bivše djevojke i imaju li nešto zajedničko.

- Stvarno ne znam - nasmijao se dodavši da su ga uhvatili nespremnog za ovo pitanje, a svim bivšima koje ga gledaju na TV-u poručio je da ga "ne gledaju". Na pitanje kakva je njegova "gospođica Savršena" odgovara kako ne razmišlja o djevojkama na takav način, već prati inutitivni osjećaj.

- Ne mogu to znati jer još ju nisam upoznao - priznao je.

Upitali su ga među ostalim postoji li seks kao opcija u showu, a on je odgovorio potvrdno.

- Postoji mogućnost - klimao je glavom sa smiješkom, a onda je objasnio kako gleda na ljubomoru kandidatkinja.

- Koliko je ljubomore, a koliko igra ega...nisam baš siguran u to dvoje - objasnio je.

Podsjetimo, U vili se raspravljalo o tome zašto je Mijo odabrao Nušu iako je znao da joj Silvia može preoteti spoj. „Možda je znao da mu neću zamjeriti“, rekla je Barbari, koja ju je opet podbadala, no ovaj joj je put Emily probala objasniti neke stvari. „Tebe muči što nisi bila ni u pismu, niti si bila ta koja je imala ružu“, rekla joj je i naglasila kako je nepotrebno da se u vili nalazi neki dušobrižnik.

No iznenađenje nije samo donijelo pismo jer je u vilu stigla trenerica plesa na šipki - Leona! U to su vrijeme Silvia i Mijo otišli na zasluženu čašu vina. „Najvažnije da smo bili na zemlji, što god da smo radili“, rekla je Silvia dok su u vili trajale pripreme za trening. Leona im je objasnila pokrete, a potom su djevojke redom isprobavale ples na šipki i oduševile Leonu. Mijo je sutradan djevojke dočekao u kuhinji. „Malo je reći da smo oduševljene, gladne smo jako“, rekla je Emily, a Nuša je priznala da je već jela, no ponudila mu je pomoć. Mihaela je morala nešto privatno obaviti pa nije bila s njima, a ostale su djevojke uživale u doručku. „To nije bio pravi razlog mog dolaska, želio sam ih iznenaditi porukama njihovih najdražih“, otkrio je Mijo i potom djevojkama pustio video poruke njihovih prijatelja i obitelji, što ih je u potpunosti razoružalo i raznježilo. No ni tu nije bio kraj iznenađenjima...