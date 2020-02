Gordana je na Zlatinoj večeri odlučila više pričati, ali samo kako bi podbadala domaćicu

Danas je u „Večeri za 5 na selu“ specijalitete pripremala najsimpatičnija kandidatkinja ovoga tjedna - 70-godišnja umirovljenica Zlata Bušić iz Vinjana Donjih. „Gospođu Zlatu zna cijela Imotska krajina“, komentirao je Mijo, a vesela je domaćica za svoje goste pripremila uistinu zanimljiv jelovnik - predjelo Nota dima i soli prelivena jajima, glavno jelo Divlji i brzi uz mekane njokice te desert Fratrov puding.

Na putu do Zlate natjecatelji su zafrkavali Gordanu kako bi večeras trebala dati Zlati da dođe do riječi. „Kad popijem dvije višnje, neće me nitko zaustaviti“, šalila se Gordana, a potom su se pitali hoće li Zlata i večeras popravljati šminku. „Više popravlja šminku nego što jede“, komentirala je Danijela, a svi su primijetili kako je Gordana u kombiju pričala više nego svih dana zajedno.

Kad su stigli kod Zlate, pred kućom su popili su aperitiv i brzo ušli na toplo. „Jako me se dojmio stol. Prekrasno dekoriran, decentno, jako lijepo“, rekao je Ivan, a potom su počeli s predjelom. „Ajde, izgleda dobro. Malo kapulice, sira, pršuta, jaja, malo onako žuto“, rekla je Gordana, a Miji se nije svidjelo što je Ivan točio vino. „Nije logično da gost preuzima ulogu domaćina“, rekao je, no Ivanu je bilo normalno da pomogne damama jer mu je to i struka. „U predjelu mi se najviše sviđao sir“, rekla je Gordana, tako je mislio i Mijo, a Danijeli se nije svidjelo što je dobila manje jaja od ostalih gostiju.

Domaćica je potom poslužila zeca na lovački s njokama. „Glavno je jelo bilo malo presuho i tako se ne sprema zec“, rekla je Gordana, a Mijo se složio i dodao: „Očekivao sam puno više od zeca, a njoki su mi bili za dvojku; žilavi i neslani.“ No Ivanu je sve bilo jako ukusno, a posebno mu se svidio umak. Gordana je cijelo vrijeme provocirala domaćicu i objasnila je zašto: „Ona je meni stalno govorila da imam tremicu, malo se opusti, ajde ovo, ono, pa sam joj odlučila danas vratiti. Danijela smatra da je to podbadanje bilo smiješno te da je ipak podignulo atmosferu i dodala: „Ne mislim da joj je Zlata uzela ništa za zlo“, no Mijo smatra da je Gordana ipak malo pretjerala.

Naposljetku je Gordana došla pomoći Zlati nositi čak dva deserta, Fratrov puding, znan i kao imotska rožata te tortu Padišpanj, koja je prije bila glavni kolač na svadbama, a sastoji se samo od biskvita od jaja, šećera i brašna. „To mi je bio najbolji detalj Zlatine večeri“, rekao je Mijo, a s njim se složila i Gordana, no za desert je imala oštriji komentar: „Prvi sam ga put probala i nije mi se svidio.“ Ni Danijela nije baš bila oduševljena pa je komentirala. „Nije mi odgovarala ta slatkoća i sve mi je bilo previše mokro, a ni sam ukus mi se nije svidio.“

Kao iznenađenje došle su Zlatine prijateljice koje su zapjevale. „Lijepo pjevaju bećarac i gangu, ove tradicionalne pjesme našeg kraja“, rekao je Ivan, a potom je uslijedilo ocjenjivanje. Gordana je ponovno dala ocjenu četiri jer joj se nije svidjelo glavno jelo, Ivan se odlučio za osmicu zato što mu je rožata bila malo stisnuta, Danijela se odlučila za četvorku zato što joj jela nisu bila dovoljno začinjena, a i neka joj se nisu svidjela, a Mijo je dao ocjenu šest što mu se desert nije svidio, kao ni glavno jelo.

Zlata je bila sjajna domaćica, no gosti nisu bili oduševljeni njezinim jelima pa se trenutno nalazi zadnja na ljestvici. Kako će sutra kuhati Mijo i tko će biti pobjednik imotskog tjedna - ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 20 sati na RTL-u!