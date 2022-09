Goran Višnjić pokazao veliko srce i donirao novac za mladu Požežanku koja zbog liječenja mora u Ameriku

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca Goran Višnjić (50) pokazao je veliko srce i u tišini učinio prekrasnu stvar za 23-godišnju Požežanku. Višnjić se, naime, uključio u humanitarnu akciju koja je organizirana za Martinu Šimić i donirao "iznos koji je za hrvatske standarde i više nego korektan", piše požeški.hr.

Naime, list piše kako zbog zaštite podataka ne mogu objaviti točan iznos, no za donaciju su saznali od kruga bliskog mladoj Martini.

Martina već dvije godine trpi nepodnošljive bolove, a bolovi za dijagnozu trigeminalne neuralgije opisani su kao jedni od najvećih bolova koje čovjek može doživjeti. Operacija je odmah nakon dijagnostike bila preporučena i operirana je, no nažalost, nije bila uspješna zbog čega je Martina, pisao je ovaj list, 24 sata vezana za krevet.

Nada joj je sada jedan od najboljih neurokirurga koji se bavi ovom operacijom, no troškovi putovanja u Ameriku gdje se on nalazi, i same operacije su jako visoki. Za Martininu operaciju do sada je prikupljeno oko 23 tisuća eura, a iznos koji je potreban osigurati za njezin odlazak je 100 tisuća eura. Očekuje se i otvoren i IBAN račun na koji će svi voljni moći pomoći, baš kao što je pomogao i proslavljeni glumac. Do sada je otvorena stranica Go Get Funding za Martinu na koju se može donirati.