Goran otkrio hoće li ući za Hanom u 'Zadrugu' i boji li se da će to ugroziti njihovu ljubav

Hanu Rodić gledatelji su imali prilike upoznati još tijekom prve sezone showa 'Gospodin Savršeni' kada je osvojila srce Gorana Jurenca s kojim je već dvije godine u vezi, a reality formata očito se nije zasitila pa je tako s Goranom sudjelovala i u RTL-ovom showu 'Superpar', a sada je na iznenađenje mnogih ušla u kontroverzni srpski show 'Zadruga'.

Prije ulaska na imanje Hana je gostovala u studiju gdje je rekla kako njezini prijatelji, pa čak ni roditelji nemaju pojma da će ući u show. - Goran nije ljubomoran, već smo u dva realityja bili zajedno. Uskoro će nam biti druga godišnjica - kazala je Hana i rekla da je pratila Zadrugu jer želi biti upoznata s onime što ju čeka u kući.

Goran je sada za Story otkrio kako je uvijek podržava u njezinim odlukama. - Hana i ja o svim našim ponudama razgovaramo i međusobno se konzultiramo što bi bilo najbolje. Tako je bilo i s ovom ponudom za Zadrugu - kazao je.

Priznao je da se trudi pratiti Zadrugu, koliko god mu to posao dozvoljava, a dao joj je i par savjeta.

- Moj savjet je uvijek isti: nastoj biti objektivna i saslušaj svakog prije nego što izneseš svoje mišljenje. Nemoj nikoga vrijeđati, pa i čak ne ako te druga osoba uvrijedi, nemoj se spustiti na njihov nivo - ispričao je i dodao je misli da je Hana dosta psihički ojačala u godinu i pol dana.

Istaknuo je ipak kako bi se mogla naći usred svađe jer je jako direktna i iskrena osoba.

- To osobno jako cijenim, a sigurno i gledatelji pred malim ekranima. Problem je jedino što većina ljudi ne zna kako postupiti kad ih netko kritizira pa često reagiraju sa napadom jer se adekvatno s argumentima ne znaju obraniti. Tu često dolazi do svađe, ali to je često ono što ljudi vole gledati… - kazao je.

Rekao je kako se ne boji da će njihova veza puknuti usred udaljenosti na više od šest mjeseci jer oboje misle da je ova ljubav prava, te im vanjski utjecaji ne utječu na njihov odnos, u kojemu su prošli i dobre i loše trenutke.

Iako je Hana pri ulasku dala naslutiti da bi i Goran mogao u Zadrugu ući za njom, ipak misli da to trenutno nije moguće.

- Znam da bi moj ulazak s jedne strane Hani olakšao situaciju, ali s druge strane je puno teže biti u takvom showu kao par. Onda vas svatko želi razdvojiti i isprovocirati, pogotovo ako se dobro slažeš s partnerom. Automatski ste većini trn u oku i nisam siguran ako je to pravi potez za nas. Iako želim biti tamo da obranim Hanu od drugih i budem uz nju kad joj je teško, trenutno imam jako puno dogovorenih poslova i raznih snimanja, a iznad svega toga imam i svoju fitness stranicu G-Fit.me, gdje sam ljudima podrška da dođu do forme tijela koje žele dobiti - priznao je Goran.