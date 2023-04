Glumica o bivšem suprugu Andreu Agassiju: Kada je vidio tu scenu razbio je sve svoje trofeje

U dokumentarcu "Pretty Baby: Brooke Shields" glumica je otvoreno pričala o svom životu i gledateljima otkrila neke nepoznate činjenice o sebi. U dokumentarcu koji je podijeljen u dva nastavka 57-godišnja hollywoodska glumica Brooke Shields najviše govori o odnosu s majkom Teri Shields koja je Brooke od malena gurala pred kamere i svoju prvu reklamu ova je glumica snimila sa samo 11 mjeseci.

U dokumentarcu je govorila o odnosu s majkom, njezinim problemima s alkoholom te je u drugom dijelu dokumentarca pričala o svom braku s teniskom legendom Andreom Agassijem. Njihova romansa počela je 1993. godine i nakon što se zaljubila u Andrea odlučila je da joj majka više neće biti menadžerica i preko noći je raskinula tu suradnju a da majci nije dala naslutiti što će se dogoditi. Priznala je kako je na neki način iz jednog odnosa u kojem su je kontrolirali pobjegla u drugi sličan odnos, ali nije to na početku primjećivala jer je bila zaljubljena.

Za Agassija se udala 1997. godine i brak je potrajao dvije godine i prisjetila se jednog momenta iz njihovog bračnog života kada je tenisač doživio slom. Brooke je dobila epizodnu ulogu u "Prijateljima" i tamo je glumila djevojku koja zavodi Joeyja Tribbianija te u jednoj od scena gdje njih dvoje sjede u restoranu glumica je trebala ljubiti ruku Joeyju.

- U jednom trenutku ljubila sam mu ruku i jezikom sam polizala njegovu ruku jer je to bio dio scene, a Andre je bio na setu i u jednom trenutku je samo podivljao i imao je napadaj bijesa. Otišla sam u garderobu i on je vikao: Svi mi se rugaju. Napravila si budalu od mene s takvim ponašanjem. Rekla sam mu: Što ti je? To je komedija - prisjetila se Brooke u dokumentarcu. Rekla je kako je on nakon toga napustio set, otišao je kući i uništio je sve svoje teniske trofeje u naletu bijesa. Shields je kasnije saznala da je njezin bivši suprug u to vrijeme bio ovisan o metamfetaminu.

