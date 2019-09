Glumac otkrio da je ulogu u popularnoj seriji dobio jer je bolovao od anoreksije

Glumac Christopher Eccleston najpoznatiji po ulozi Doktora u znanstvenofantastičnoj seriji Doctor Who priznao je kako se za vrijeme snimanja BBC-jeve serije borio s anoreksijom i razmišljao o samoubojstvu.

Svoju borbu sa psihičkim poremećajima opisao je u autobiografiji 'I Love The Bones Of You'.

- Mnogo puta sam htio otkriti da imam anoreksiju i tjelesnu dismorfiju, Nisam nikad. Čuvao sam to kao prljavu tajnu jer sam muškarac iz radničke klase - napisao je Ecclestone u knjizi.

Otkrio je da je bio bolestan i dok je snimao seriju.

-Znam da se mnogim fanovima sviđalo kako izgledam, ali bio sam jako bolestan. Uloga je bila nagrada za bolest - otkrio je Christopher.

Priznao je da mu je kasnije dijagnosticirana depresija, nakon što mu se 2015. raspao brak. Završio je u psihijatrijskoj ustanovi jer je bio siguran da će umrijeti.

- Bio sam u stanju ekstremne anksioznosti uvjeren da ću umrijeti ili se ubiti - napisao je glumac.

