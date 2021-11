Glumac najpoznatiji po ulozi u seriji 'Dinastija' završio je na hitnoj u Beogradu

Glumac John James (65) koji je najpoznatiji po ulozi Jeffa Colbyja u legendarnoj seriji 'Dinastija' ozlijedio se na snimanju filma o Hunteru Bidenu, sinu američkog predsjednika Joea Bidena u Beogradu.

John koji je u filmu utjelovio Joea Bidena rekao je da je na hitnom prijemu u Beogradu dobio vrhunski tretman, pa otkrio kako je došlo do ozljede.

-Ulazio sam u jedan restoran i udario u staklena vrata. Zaradio sam veliku posjekotinu iznad oka i krvarenje je bilo obilno- otkrio je John za Daily Mail.

Nakon nezgode glumac se uputio prema hotelu gdje je smješten za vrijeme snimanja, a od tamo ga je menadžer odveo u bolnicu.

-Bila je to subota navečer na hitnoj kao i svuda na svijetu, bila je prav ludnica, ali svi su se pobrinuli za mene. Dobio sam nekoliko kopči pa se mogu vratiti snimanju- rekao je glumac.

John James is okay.



He got in a little accident off set but all is okay. The show must go on! 🙏🏻https://t.co/resOxyUzMA