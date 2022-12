Gledatelji su uvjereni kako je Dino ušao u finale zbog inata prema Martini: 'Izazvala je revolt publike!'

Poznati su i posljednji finalisti u showu Supertalent Nove Tv, a u finale su ušli grupa The Bad Week, pjevač Dino Radosavac i plesačica Ira Đerić Hasanac. Emisiju je obilježila Martina Tomčić koja je stisnula X Dini Radosavcu za njegovu pjesmu "Hopa cupa".

- Ja ne bih htjela Dini srušiti novopečeno samopouzdanje. Želim samo zadržati dignitet emisije. Ovo je tvoja istina, a ovo što ja izgovaram je moja istina i mišljenje struke. Ovom mjesto na ovoj pozornici nije. Što ne znači da ne trebaš pjevati u nekom drugom ambijentu. Da li ćeš se ovime baviti ovisi o tebi. Ti si svoju publiku našao, ali nije na meni da sudim, ali na meni je da kažem svoje mišljenje - objasnila je Martina svoj X. No, gledatelji su odlučili svojim glasovima odvesti Radosavca u finale, a korisnici Facebooka uvjereni su kako je to upravo zbog X-a kojeg mu je dala Martina.

Foto: Facebook

- Dino je prošao u inat Martini. Što reć' za osobu koja za samu sebe kaže :" Mene baš briga što me cijela nacija mrzi" ?? Dakle trebala je Dini drugačije pristupiti. Ira pleše dobro. Ali opet onaj pravi Supertalent NS - Acrobalance (onaj par ) što izvodi one teške pokrete, a opet tako ugodno oku nije prošlo... I tako nikad TALENT ne prođe. A Ilija isto super... Ma ovo nije više supertalent. Ove dečke budem probala guglati The Bad Week zbilja bi ih slušala svaki dan. Nadam se da ću pronaći i da imaju još interpretacija poput one Stand by me, komentirala je korisnica Facebooka.

- Ovdje ću se morati složiti s Martinom, premda smatram da je svoje mišljenje prema ovom kandidatu uputila na krajnje netaktičan način, što je (pretpostavljam) izazvalo revolt kod određenog dijela publike, te rezultiralo tim da glasa za njega. Mišljenja sam da Dino može nastupati i zabavljati dio publike koju će zadovoljiti i on kao pjevač kao i glazba koju prezentira, no jeli to dovoljno za prolazak u finale? Na žalost, mislim da ne!, mišljenja je gledateljica.

- Nas Hrvate da nas nema trebalo bi nas izmisliti. Točno se vidi inat naroda nakon Martininog iksa koji je Dina poslao u finale. Nama (većini očito) nije bitno jel netko zbilja ima talent nego da istjeramo inat do kraja i amen. Slažem se s Martinom ovaj put, ali trebala je to reći na malo primjereniji način jer ipak je prošao audicijski dio, još je jedan od komentara.

