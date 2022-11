Gledatelji pronašli grešku! Produkciji popularne serije 'Kruna' promaknuo je jedan detalj

Dugoočekivana nova sezona popularne Netflixove serije 'Kruna' koja prati kraljevsku obitelj razljutila je gledatelje. Naime, nova sezona prati obitelj tijekom njihovog najturbulentnijeg razdoblja, a obožavatelji kraljevske obitelji primijetili su jednu pogrešku koja se potkrala produkciji.

Radi se o netočnost u sceni koja prikazuje kraljicu Elizabetu II, koju glumi Imelda Staunton, kako drži govor ispred tvornice u selu Warton, koje se nalazi blizu Morecambea. Pokraj kraljice nalazila se cisterna s natpisom 'Morecombe', a obožavatelji su primijetili pogrešku. Mjesto se ne zove 'Morecombe' kako stoji u seriji, već Morecambe.

Never mind the historical inaccuracies of #TheCrown .. they’ve spelt Morecambe wrong !!! pic.twitter.com/bI4yhy24v4