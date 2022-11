Tonči Huljić stao u obranu zeta Graše: 'Nije iskoristio Olivera za samopromociju'

Petar Grašo nedavno je u Beogradu održao koncert na kojem je jedan dio posvetio pokojnom Oliveru Dragojeviću, a dio javnosti mu je to zamjerio smatrajući kako se samoprovorira preko Olivera. Njegov punac Tonči Huljić u intervjuu za Story rekao je kako to nije istina.

- Čovjek pjeva moje pjesme. To što je neke od njih pjevao Oliver, to nema veze. Stvar je izvučena iz konteksta jer to nije bilo jedino ime koje je spomenuo, nego nekoliko njih. Hrvatski tisak je to zlorabio na čudan način. On nije konfliktna osoba i zadnji je koji bi se trebao vaditi na bilo koga. On je toliko sam sebi dovoljan, da mu ne treba ni Sting ni itko drugi - izjavio je Huljić i osvrnuo se na svoju unučicu Albu koju je njegova kćer Hana rodila u u srpnju ove godine.

- Alba je mali vilenjak. Vjerojatno svaki djed govori tako o svojoj obitelji, ali ovdje je nešto čudno i to svi primjećuju - ispričao je te dodao kako se Hana odlično snašla u ulozi majke.

- Imponira mi i ponosan sam na nju. Do jučer je bila moje dijete, a sad je nečija majka. Vrlo je odgovorna, strpljiva i blaga. Ono što Alba najviše voli je to kad joj njezina majka pjeva, kazao je Huljić.

