Gledatelji napali Sanelu nakon što je otkrila da ljubi tuđeg muža: 'Ta žena nema morala. Žalosno'

U sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu' Sanela i Edin pred svima su obznanili svoju ljubav i to nakon što je sa svojim 'suprugom' Jasminom došla pred stručnjake. - Dogodila mi se ljubav, ali ne s Jasminom - priznala je Sanela ne želeći otkriti detalje nove veze dok je Jasmin naglasio kako nije povrijeđen jer se nisu emotivno povezali te da želi da ona bude sretna. Mislav mu nije povjerovao jer smatra da bi svaki muškarac bio povrijeđen. Sanela je još jednom naglasila kako nije željela povrijediti Jasmina i da vjeruje da će ostati prijatelji te je pokazala da odlazi, baš kao i Jasmin. Nešto kasnije došao je red na Edina i Ernu koju je pogodilo što je njezin suprug ne smatra prijateljicom jer joj ništa nije otkrio.

„Nije bio iskren i to sam mu zamjerila“, dodala je, a Sanela je komentirala: „Pokazala si svima da ti nije stalo do Edina i njegovih osjećaja, cijelo vrijeme si pljuvala po njemu.“ Edin je naglasio da mu je sve postalo monotono te je odlučio napustiti show, a stručnjaci su smatrali kako nije bio do kraja iskren. Erna je također napisala da odlazi, što je iznenadilo ostale parove, a još su se više šokirali kad je Edin otkrio da postoji druga osoba u njegovu životu. Erna je otkrila kako ga je pitala sviđa li mu se jedna određena osoba, što je on negirao. „U oči me slagao“, rekla je povrijeđeno, dodala kako je to izdaja te se ustala uz objašnjenje da bi voljela da pokraj Edina sjedne gospođica o kojoj se priča!

Foto: RTL Svi su ostali začuđeni, a Sanela je bila jako ljutita što je to napravila. „Zar vas je sram? Ja bih se borila za svoju ljubav“, čudila se Erna što Sanela nije ustala i sjela pokraj Edina te prozvala Sanelu da se pridruži svom partneru. „Svi smo bili u šoku, iskreno“, komentirala je Goga. „Tresla sam se kao prut jer me to neugodno iznenadilo“, rekla je Sanela dok se Mislav čudio kad se uspjela dogoditi tolika ljubav. Sanela je otkrila kako joj se Edin svidio već pri prvom susretu, kad ju je bodrio dok je plakala zbog fijaska na njezinu vjenčanju. „Smatram da nikoga nismo povrijedili ili izdali, jednostavno se dogodila ljubav i nemamo se što kome opravdavati. To je predivna i lijepa stvar, našla sam ono po što sam došla“, rekla je. „Sanela i ja nismo ovdje došli zbog druženja“, rekao je Edin aludiraju na svoje bračne partnere i dodajući kako mu se Sanela svidjela odmah na početku. „Erna je nastupila baš kao iz onih nekih sapunica, željela je da ih pukne grižnja savjesti“, rekao je Jasmin dok je Edin objašnjavao što mu se svidjelo kod Sanele. „Dobio sam mir i veliko poštovanje, kraj mene je, prati me u svakom koraku, jednostavno osjetim da je tu“, rekao je dok je Sanela dodala kako je od njega dobila zaštitu i povjerenje.



Nova ljubav odmah je postala predmet rasprave na društvenim mrežama, a gledatelji, sudeći prema komentarima, nisu bili blagonakloni prema Saneli.

- Ta Sanela nema kao žena morala.... općenito ... Oko Jasmina se vrtjela i on je zapravo nije htio pa je " otišla" kod prvog koji se "ponudio" ..... Bezveze !! Do jučer suze patnice za Jasminom sad već drugog konja " jaše" ..... čudno za ženu od 38 godina da tolike godine nije uspjela ni sa kime. Žalosno i komično - poručila je jedna od gledateljica na službenoj Facebook stranici showa.

- Žena od 38 godina je tako sigurna za par dana da je to to??? - nadovezala se druga. -Ovo je sve za ustanovu - komentirala je treća. Bilo je i onih koji su uvjereni da je dio s Ernom bio odglumljen.

- Mene zanima koliko su platili Erni za ovu blamažu ispala ko teška paćenica koju je muž ostavio zbog druge - zaključila je jedna od pratiteljica RTL-ova showa.

Foto: Facebook

