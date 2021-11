Erna nakon Sanelinog priznanja napravila dramu: 'Tresla sam se kao prut jer me to neugodno iznenadilo'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' Sanela i Jasmin sjeli su pred stručnjake, koje je zanimalo je li njima dogodila ljubav. Sanela je otvoreno rekla: „Dogodila se, ali ne s Jasminom“ i nije željela ništa detaljnije reći dok je Jasmin naglasio kako nije povrijeđen jer se nisu emotivno povezali te da želi da ona bude sretna. Mislav mu nije povjerovao jer smatra da bi svaki muškarac bio povrijeđen. Sanela je još jednom naglasila kako nije željela povrijediti Jasmina i da vjeruje da će ostati prijatelji te je pokazala da odlazi, baš kao i Jasmin. Ostali parovi bili su iznenađeni, no stručnjaci su razumjeli zašto je to napravio, a Edin je razmišljao kako jedva čeka da se sve dozna.

Sanela je otkrila kako je riječ o novoj ljubavi, a ne nekome iz prošlosti dok je Jasmin istaknuo kako mu je ipak trebala sve reći nasamo, a ne pred kamerama te da je primijetio kako se odnedavno drukčije ponašala. Erna se također pronašla u tome što je rekao. Stručnjaci su željeli znati više o novoj osobi u Sanelinu život, no ona je samo rekla: „Sve što želim od muškarca - to je on.“ Jasmin je na kraju naglasio kako je, uključujući sve što se dogodilo, ipak doživio predivno iskustvo u 'Braku na prvu'.

Sanela i Jasmin drugi su par koji je napustio eksperiment, a pred stručnjake su sjeli Ivona i Kristijan, koji je otkrio kako se posljednjih tjedan dana više bavi sobom nego brakom. „Otkako sam došao u eksperiment, još se više propitkujem tko sam ja“, rekao je, a stručnjaci smatraju da mu je bitno što drugi misle pa se zato povlači u sebe. Ivona je dodala da su jako slični, ali da ona osjećaje pokaže dok ih on zadržava u sebi. Dodala je kako je jučer čitala njihove profile te priznala: „Znaš da nisam plitka osoba, ne volim predrasude i kad ljudi sude na prvi dojam, a smatram da sam to napravila. Moja je obrana da budem bezobrazno sarkastična, cinična i arogantna, što sam cijelo vrijeme bila.“ Ivona je suzdržavala suze dok se ispričavala Kristijanu dodajući kako nije u redu što se tako ponašala prema njemu, no on joj nije to zamjerio: „Znam da nije mislila tako, ali je opet lijepo čuti da se ispričala“, rekao je te obećao kako će se truditi da bude pozitivniji. Oboje su odlučili ostati u showu.

Došao je red na Edina i Ernu, koju je pogodilo što je njezin suprug ne smatra prijateljicom jer joj ništa nije otkrio. „Nije bio iskren i to sam mu zamjerila“, dodala je, a Sanela je komentirala: „Pokazala si svima da ti nije stalo do Edina i njegovih osjećaja, cijelo vrijeme si pljuvala po njemu.“ Edin je naglasio da mu je sve postalo monotono te je odlučio napustiti show, a stručnjaci su smatrali kako nije bio do kraja iskren. Erna je također napisala da odlazi, što je iznenadilo ostale parove, a još su se više šokirali kad je Edin otkrio da postoji druga osoba u njegovu životu. Erna je otkrila kako ga je pitala sviđa li mu se jedna određena osoba, što je on negirao. „U oči me slagao“, rekla je povrijeđeno, dodala kako je to izdaja te se ustala uz objašnjenje da bi voljela da pokraj Edina sjedne gospođica o kojoj se priča!

Svi su ostali začuđeni, a Sanela je bila jako ljutita što je to napravila. „Zar vas je sram? Ja bih se borila za svoju ljubav“, čudila se Erna što Sanela nije ustala i sjela pokraj Edina te prozvala Sanelu da se pridruži svom partneru. „Svi smo bili u šoku, iskreno“, komentirala je Goga. „Tresla sam se kao prut jer me to neugodno iznenadilo“, rekla je Sanela dok se Mislav čudio kad se uspjela dogoditi tolika ljubav. Sanela je otkrila kako joj se Edin svidio već pri prvom susretu, kad ju je bodrio dok je plakala zbog fijaska na njezinu vjenčanju. „Smatram da nikoga nismo povrijedili ili izdali, jednostavno se dogodila ljubav i nemamo se što kome opravdavati. To je predivna i lijepa stvar, našla sam ono po što sam došla“, rekla je. „Sanela i ja nismo ovdje došli zbog druženja“, rekao je Edin aludiraju na svoje bračne partnere i dodajući kako mu se Sanela svidjela odmah na početku. „Erna je nastupila baš kao iz onih nekih sapunica, željela je da ih pukne grižnja savjesti“, rekao je Jasmin dok je Edin objašnjavao što mu se svidjelo kod Sanele. „Dobio sam mir i veliko poštovanje, kraj mene je, prati me u svakom koraku, jednostavno osjetim da je tu“, rekao je dok je Sanela dodala kako je od njega dobila zaštitu i povjerenje. „Ne mogu se naljutiti jer je ovo iskrena ljubav zbog čega smo se svi i prijavili u ovaj

projekt. S moje strane imaju iskreni blagoslov“, rekao je Jasmin. Kad su ih stručnjaci pitali je li im se dogodila ljubav, uglas su rekli: „Da. Ljubav na prvi pogled.“ Ostali parovi komentirali su kako Jasminu nije u potpunosti svejedno i da mu je malo povrijeđen ego, ali da je sve prebacio na šalu dok su za Ernu komentirali kako je jako pogođena.

Kad su se vratili u stan, Edin se pakirao, a Erna je bila ogorčena zbog svega. Sanela i Jasmin također su se opraštali. „Naravno da me to malo pogodilo u nekom čudnom smislu, na ono nitko ne može ostati imun jer sam prvi put saznao za njih dvoje u večerašnjoj emisiji ispred eksperata“, rekao je Jasmin dodajući da je olakšavajuća okolnost ipak bila što mu je sinoć rekla. Rekao je kako misli da će oni u početku super funkcionirati, ali da je problem što on živi u Bihaću, a ona u Zagrebu. Edin si na odlasku uzeo neke fotografije s vjenčanja, a Erna je zaključila: „Drago mi je što će konačno s kauča prijeći na krevet ili se popeti na stage.“ Edin je dodao da će napokon spavati s nekim s kim želi, a ne više sam te dodao: „Sretan sam i uzbuđen zbog toga što slijedi, napokon imam nešto što sam htio.“ Jasmin je prijateljski savjetovao Saneli da ne brza sa zaključcima o Edinu i njihovoj ljubav jer je rano za takve izjave, ali ona je tvrdila kako osjeća da je to to. Na kraju su se pozdravili i Jasmin je napustio stan.

VIDEO>>Nakon voditeljskog gafa u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT se ispričao gledateljima