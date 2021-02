Franka Batelić: 'Viktor je toliko živahan, neumoran. Pa me pitaju kako sam tako brzo skinula kilograme'

Iako joj je prošla godina, kao i gotovo svim glazbenicima, poremetila planove među kojima je bio i onaj za veliki koncert u Zagrebu, pjevačica Franka Batelić odlučila se za zanimljivu alternativu. Prošli je tjedan na YouTube pustila prvi online show kojim je fanovima, kaže, htjela pokloniti malo više glazbe.

Ponosi se projektom

“U ovo vrijeme kada smo pod epidemiološkim mjerama, kada nema koncerata i ne možemo izići van i zabaviti se, željeli smo napraviti mali online show. Nakon obrade svjetskog hita “Watermelon”, koji smo radili s poznatim svjetskim glazbenicima, ovaj show nastao je kao dio velike regionalne kampanje u suradnji sa Samsungom”, priča nam Franka koja ne skriva ponos što su na projektu sudjelovali ljudi koji rade sa zvijezdama poput Justina Biebera, Demi Lovato, Lady Gagom, Tonyjem Braxtonom i Jasonom Derulom, ali i velika ekipa hrvatskih profesionalaca, od sjajnih plesača do koreografa Igora Barberića, tima šminke, frizure, stylinga, produkcije... No, ovaj projekt bilo je vrlo izazovno napraviti baš zbog toga što se cijela ekipa nalazila na potezu Los Angeles - Zagreb - New York, ali su se ipak uspjeli dogovoriti te sve snimiti i složiti u jedan završni proizvod. U vremenima kada su svi željni glazbe, koncerata i energije koja se stvara i otpušta na takvim mjestima, kaže, odlučili su da ih u toj namjeri ništa neće spriječiti. Pa makar sve bilo online.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Odličan tim

– Okupili smo fenomenalnu ekipu i presretna sam kako je sve ispalo. I ne planiramo na tome stati – najavljuje Franka, kojoj su odlične reakcije na projekt samo pokazatelj da ne smije sve ostati na tom jednom showu. U prvom showu obradila je hit iz 2011. “Blinding Lights” glazbenika The Weekend, “Can’t Get You Out of my Head” Kylie Minogue i malo osvježenu verziju njezine pjesme “On Fire” koju je još prije 10 godina snimila u suradnji s Ericom Destlerom.

– Jako sam sretna kako sve to zvuči. A i publika je sjajno prihvatila – kaže i najavljuje još veći online koncert, iako se potajno nada da će joj prilike dopustiti i pravi u Zagrebu, onaj uživo. – S mojim pjesmama, koreografijom, novim aranžmanima. To dugujem i fanovima koji mi stalno pišu i nestrpljivi su zbog toga. Uh, samo da ta korona stane – ističe. Njezina obrada pjesme “Watermelon Sugar” prije dva mjeseca oduševila je obožavatelje, a ona ne krije da uživa u obrađivanju stranih pjesama.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Viktora čuvaju bake

– Mislim da smo svi mi glazbenici u vrijeme korone otkrili neke nove strasti ili razbudili stare. Uvijek sam uživala u obradama pjesama glazbenika koje cijenim – kaže.

Dok je mama u punom pogonu, a tata Vedran Ćorluka na pripremama u Španjolskoj, jednogodišnjeg sinčića Viktora čuvaju ili bake ili teta. – Uvijek netko uskoči, a Viktor je presretan, uvijek u akciji – kaže Franka i dodaje da je Viktor sjajna beba. – Jako je društven, znatiželjan, živahan i neumoran. Pa me pitaju kako sam tako brzo skinula kilograme – veselo kaže pjevačica. Viktor već pokazuje sklonost prema glazbi, a najviše uživa upravo u majčinim pjesmama. Iako i nije sigurna da joj sin prepoznaje da je to baš njezin glas, drago joj je što maleni Viktor voli ritam i glazbu općenito.