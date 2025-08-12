FOTO Wow! Žanamari Perčić (43) pozirala u badiću koji je istaknuo njenu fit liniju i preplanuli ten, izgleda nevjerojatno

Pjevačica Žanamari Perčić često se javlja na društvenim mrežama, a ne krije niti kako se provodi ljeti. Često je zato imamo priliku vidjeti u bikiniju, a ovoga puta pjevačica je pozirala na plaži. Na sebi je imala ružičasti badić koji je istaknu njenu fit liniju i preplanuli ten. - Reci mi da ti je dosta, a da mi ne kažeš da ti je dosta - stoji u opisu fotografije, na engleskom jeziku. Dodala je i da je slika nastala u Tučepima.

Podsjetimo, Žanamari, poznata po svojoj besprijekornoj liniji i odvažnom stilu, bila je na Ultra Europe festivalu gdje ni ovoga puta nije razočarala. Za cjelonoćni ples pod bljeskovima reflektora odabrala je kombinaciju koja je savršeno istaknula njezinu isklesanu figuru. Njezin je odabir pao na kratku smeđu suknju i crni crop-top s natpisom, no najviše pažnje privukao je detalj ispod njega – narančasti grudnjak koji se jasno nazirao, dajući cijelom izgledu dodatnu dozu provokativnosti. Svoje iskustvo s jednog od najvećih glazbenih događaja u Europi, Ultra Europe festivala, Žanamari je zabilježila i podijelila na svojem Instagram profilu.

Objavila je kratki video u kojem se može vidjeti kako energično pleše u ritmu glazbe, a na samom kraju snimke svojim je pratiteljima zavodljivo poslala poljubac. Uz video je ostavila i simpatičan opis: "Osjećam se slatko. Definitivno ću izbrisati kasnije", napisala je pjevačica, a uslijedila je lavina pozitivnih komentara i komplimenata na račun njezina izgleda i energije.

Ovo nije prvi put da Žanamari privlači pozornost svojim modnim odabirima na Ultri. Prošle je godine također bila jedna od glavnih tema nakon što se pojavila u izrazito izazovnoj kombinaciji. Tada je nosila potpuno prozirni bodi ispod kojeg se vidio čipkasti grudnjak, a njezina mini suknja otkrivala je i donje rublje. Drugi se dan pak pojavila u još jednoj zanimljivoj odjevnoj kombinaciji. Naime, odjenula je tijesni kombinezon s rupama koji joj je naglasio raskošne obline, a tek su pred tim prizorima "pokleknuli" pratitelji na društvenim mrežama, a pogotovo onaj muški dio publike.

"Princezo festivala!", "Nagrada za najbolji styling festivala ide tebi", "Goriš, draga", samo su neki od komentara ispod fotografija na društvenoj mreži Instagram. Njezin fantastičan izgled nije slučajan. Žanamari je poznata po posvećenosti zdravom načinu života, što redovito dijeli i sa svojim pratiteljima. Njezina figura rezultat je stroge discipline, redovitih treninga u teretani i pažljivo uravnotežene prehrane. Upravo joj ta predanost omogućuje da s toliko samopouzdanja nosi i najizazovnije odjevne kombinacije te da u 43. godini izgleda bolje no ikad, što njezini obožavatelji uvijek s oduševljenjem pozdravljaju.