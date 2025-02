FOTO Simona Mijoković uživala je na večeri s voditeljem Dnevnika Nove TV i njegovom suprugom

Simona Mijoković je prošlog tjedna kratko boravila u Zagrebu sa suprugom Stanislavom Mijokovićem. Pratitelje je na Instagramu oduševila objavom s Nove TV, gdje se družila s našim poznatim televizijskim voditeljem Petrom Perežom. Poznata po tome što je svoj život posvetila vjeri, Simona je tijekom posjeta odabrala druženje s osobom koja također pridaje vjeri iznimnu važnost.

Tijekom posjete, sa suprugom, obilazili su televizijsku kuću, a pritom su se fotografirali s voditeljem i glumcima. Uz jednu od objava, na kojoj pozira sa suprugom Stanislavom Mijokovićem i Petrom Perežom, Simona je napisala: "Malo nas je brat Petar proveo kroz ‘novu’ Novu TV. Bio je to jedan izlet za dječicu i rado vidjeh neka lica." Nakon toga, tijekom obilaska Nove TV, objavila je fotografiju uz poruku: "Hvala Petar Pereža. Obilje božjeg blagoslova."

Također je najavila da je, sa suprugom i prijateljima, sudjelovala na posebnoj večeri. Uz fotografiju za stolom tijekom večere, napisala je: "Kod naših voljenih prijatelja na večeri, Ivana i Jure. Hvala Isusu na daru Vašeg života. I brat u Kristu Petar Pereža i njegova predivna Morana Pereža. Grlimo vas svim srcem."

Podsjetimo, početkom ožujka prošle godine Simona Mijoković dala je veliki intervju za Večernji list, u kojem je iskreno govorila o svom životnom putu i izazovima kroz koje je prošla. U istom intervjuu iznijela je i novosti iz privatnog života, uključujući i priču o najstarijoj kćeri, koju je dobila s bivšim suprugom Antom Gotovcem. – Moja Gabriela je sada u potrazi za poslom, škola joj je glavna obaveza, a dok se školuje, paralelno će i raditi. Pomaže mi, ali ona je sada već odrasla djevojka, u travnju će navršiti osamnaest godina – rekla nam je Simona.

Nadalje, o vjeri i odgoju kćeri, nastavila je: – Bog je svima nama dao slobodu izbora. Moja kći Gabriela trenutačno je u kušnji vjere, a ja sam joj dala slobodu i molim za nju. Mene nitko nikada nije vukao za rukav i govorio mi da trebam ići Isusu. Moj bivši suprug Ante posvjedočio mi je svoje iskustvo i moje srce je to čulo. Tada sam i sama žudjela za promjenom života i shvatila da je Bog živ te da će iscijeliti moje rane – nastavila je o vjeri i načinu na koji odgaja kći, pa progovorila o tome što Gabriela misli o njezinoj prošlosti: – Apsolutno je svjesna. Gabrijela je bila na svim mojim svjedočanstvima, a moja ostala djeca jako su mala i još su zbilja djeca pa ne razumiju neke stvari. Moj suprug Stanislav djeci je znao pustiti pjesmu i spot “Lova” i objasniti im da sam to bila ja prije nego što sam upoznala Gospodina. Djeca su rekla da me ne prepoznaju zato što nisam bila nasmijana i sretna, a i da sam im sada ljepša. Rekla sam im da ću im, kada odrastu, ispričati svoju priču i put koji sam prošla i da je Isus njihovu mamu spasio – otvorila se te zaključila da je najstarija kći jako ponosna na nju i put koji je prošla.

Inače, Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića, s kojim trenutačno živi u Linzu. Zajedno imaju četvero djece – prije su rodili sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu, a 2022. je u tajnosti rodila sina Michaela.

