FOTO Marko Tolja na plavom tepihu Dore poslao snažnu poruku: 'Kod nas je još uvijek taboo tema'

Sinoć je na plavom tepihu Dore posebnu pažnju privukao Marko Tolja, jedan od najtalentiranijih hrvatskih glazbenika, koji ove godine nastupa na Dori s pjesmom snažne poruke. Istaknuo se noseći zelenu vrpcu. Zelena vrpca međunarodno je prepoznat simbol za mentalno zdravlje i podizanje svijesti o mentalnim bolestima.

Njegova pjesma 'Through the dark', s kojom će se na Dori predstaviti već danas, u prvoj polufinalnoj večeri, donosi emotivnu priču i osvješćuje koliko je važno brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju te pružati podršku onima kojima je potrebna. Glazbom i porukom, Marko još jednom pokazuje svoju posvećenost društveno važnim temama.

- Tema mentalnog zdravlja kod nas je još uvijek u sferi “taboo teme”, poglavito kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih. Problemi s mentalnim zdravljem su javna stvar koja se doživljava privatnom pa se oni koji trebaju pomoć najčešće osjećaju usamljenima. Teško im je razumjeti same sebe, a naročito naći razumijevanje u drugima. Kada kažem “hoćeš li me voditi do početka” (will you guide me to the start), upućujem na to da je razumijevanje i mogućnost poistovjećivanja početak ozdravljenja. Ta obveza pripada svima nama.

Izolacija, usamljenost i samoća pridonose pojavi i pogoršanju poremećaja mentalnog zdravlja. Neznanje značajno pridonosi tom instinktu izolacije. Zato pjesma završava sa stihom “Ovdje sam, ti si moj/a, bit ću dobro” (Here I am, and you’re mine, I’ll be fine), kako bismo bili tu jedni drugima, kako bismo shvatili da je razumijevanje ljekovito - istaknuo je Marko.

