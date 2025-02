FOTO Kako izgledaju tata i brat Simone Mijoković? Evo i u kakvom su odnosu

Simona Mijoković vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje često dijeli detalje svog života u kojem posebno mjesto ima vjera i obitelj. Naime, Simona je potpuno promijenila način života prije 13 godina i okrenula se vjeri, a ističe kako joj zbog toga život konačno ima smisao. O tome često govori, a ističe i koliko joj je važna obitelj. Za supruga Stanislava Mijokovića udala se 2016. godine, a par zajedno ima četvero djece: sinove Joshuu i Michaela te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Simona s prethodnim partnerom Antom Gotovcem ima i kćer Gabrijelu. Njezin suprug i djeca često se ističu na njezin društvenim mrežama, a sada je otkrila da se družila s tatom Željkom Ištvanovićem i bratom Denisom s kojima ima skladan odnos. Simona je na društvenim mrežama podijelila fotografiju, a pored toga je istaknula:

- Kod mog tate i brata mog rođenog. Bilo nam je jako lijepo i hvala vam na podršci.

Brat Denis je od nje stariji godinu dana, a rijetki su znali i da Simona ima 11 godina mlađu sestru Paulu.

'Dragi prijatelji, da vam predstavim svoju sestru. Ovo je moja sestra, ista nas je majka rodila. Paula Trpkova rodila se kada sam ja imala 11 godina. Tada sa svojom ljubavlju sam ju čuvala, presvlačila pelenice, hranila, šetala po Brežicama gdje smo živjeli. Uvijek je bila moja ljubimica. I danas smo tu jedna za drugu uvijek. Hvala Ti, Isuse, na daru ove ljubavi i zajedništva. Inače, Paula je rođena 8.6., a ja 10.6.', napisala je Simona prije nekoliko godina uz fotografiju sa sestrom.

Podsjetimo, Simona se nedavno na Facebooku prisjetila teških trenutaka, ali i koliko joj je vjera promijenila život. '13 godina u Milosti Božjoj. 7. 2. 2012. došla sam na Tabor na razgovor pateru Zvjezdanu, našem voljenom pateru koji postade moj duhovnik. On koji me prvi nije osudio nego milosrdnom i pravednom ljubavlju dovodio na Izvor k Živome Bogu.

Do posljednjeg daha poticao me i ostavio riječi: 'Simona nikad ne odustaj, svjedoči Isusa do kraja u svemu'. 9. 2. 2012. prvi put dolazim na seminar na Tabor, upoznavši Katu poslužiteljicu koja godinama kasnije postaje krsna kuma mog Joshue i Amalie Josipe. Počinjem prvi puta moliti molitve koje nisam znala i koje sam zaboravila, ali čitala sam s usana mnogih vjernika u dvorani. Bio je težak put, ali sve što je teško u konačnici je spasonosno - na Očevu slavu i hvalu', napisala je na Facebooku.

'10. 2. 2012. petak prva životna sveta ispovijed gdje ispisujem grijehe na 7 papira A4 formata pišem i pišem. O' Bože je li kraj mojim grijesima misleći si? Ali Božja milost nema kraja, rekavši sebi danas; Božje milosrđe i pravednost kao Ocean duboki. I još više i više, nema kraja. Jer kraj ne postoji. Vječnost čeka. Od tada sve sve mijenja. Od tada 13 godina čista sam od droge! Bog me spasio nemorala, oslobodio od okultosti, droge bez da sam bila potrebna liječničke pomoći, oslobodio od cigareta, od bludnosti, ozdravio bulimiju i astmu od koje sam bolovala od djetinjstva. Otac je Učinio i činit će dok god dišem sve novo. Nije bilo lako u početku. Mnoge napasti, mnoge kušnje, mnogi napadi i progonstva koji su i danas kad gledam sve stepenice prema Njem.

Ali i kada sam slaba i 'padnem' na progone i napade opet sam jaka u Tebi Gospodine koji me učiš: "Jer kada šutim, tada znam da pobjeđujem" (sveta Faustina). Hvala Ocu na mom muža pravednom u Gospodinu i s njime do sada 4 dječice uz moju Gabicu. Sve je Njegov dar. On daruje - On može i uzeti. Sve je Njegovo', zaključila je.

