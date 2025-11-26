FOTO Imala je 168 kg, muškarci su ju odbijali zbog težine, a onda je skinula 82 kg i dogodio se obrat

Heather Floda, 28-godišnja Amerikanka, postala je prava inspiracija tisućama ljudi nakon što je otvoreno podijelila svoju priču o nevjerojatnom gubitku kilograma. Njezina velika životna transformacija započela je nakon bolnog iskustva na prvom spoju s muškarcem kojeg je upoznala putem aplikacije, a koji ju je hladno odbio isključivo zbog njezine tadašnje težine od 168 kilograma. Priznala je kako su je takva odbijanja duboko pogađala, prisjećajući se trenutaka kada bi joj muškarci govorili da je lijepa u licu, ali da jednostavno ne izlaze s "krupnijim ženama", priznala je za Need To Know. - Boljelo me je jer znam što mogu biti. I sjećam se gotovo svakog spoja, kada su mi govorili: ‘Prekrasna si, samo ne izlazim s većim ženama.‘ Prolazila bih kroz drive-thru i prejedala se. To je bio moj mehanizam suočavanja. Ali kako mogu očekivati ​​da me netko voli ako prvo ne volim sebe - ispričala je Heather.

Početak njezinog puta prema zdravlju nije bio nimalo jednostavan: - Osjećala sam se kao da nemam drugog izbora. Morala sam naučiti pronaći vremena za kuhanje obroka i ubrzati svoj tempo. Bila sam redovna studentica i radila sam puno radno vrijeme, pa sam uvijek pokušavala pronaći izgovore zašto ne mogu kuhati obrok kod kuće. Vježbanje mi je u početku bilo naporno. Sjećam se kada sam se prvi put pridružila teretani, nisam znala što radim i ljudi bi me gledali - prisjetila se.

Ipak, odlučila je prestati tražiti izgovore te je napravila radikalne promjene u svojoj svakodnevici, počevši s malim, ali bitnim koracima poput pijenja većih količina vode i potpunog izbacivanja brze hrane. Fokusirala se na konzumaciju cjelovitih namirnica i zadala si strogi cilj od 10.000 koraka dnevno, a u teretanu se učlanila tek nakon što je samostalno uspjela izgubiti prvih 36 kilograma. Priznaje da joj je vježbanje u početku bilo iznimno naporno te da se osjećala nesigurno pod pogledima drugih vježbača koji su je promatrali, no njezina čvrsta volja na kraju je prevladala sve prepreke.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića

Nakon tri i pol godine predanog rada, odricanja i discipline, Heather je uspjela izgubiti nevjerojatnih 82 kilograma, što je drastično promijenilo ne samo njezin fizički izgled, već i njezin mentalni sklop. Danas radi kao online fitness trenerica i ističe kako je samopouzdanje zapravo "mišić koji se mora trenirati" jednako uporno kao i tijelo. S gubitkom kilograma došlo je i ogromno samopoštovanje koje joj je ranije nedostajalo, a osjećaj nevidljivosti i srama, poput onog kada bi se pretvarala da telefonira u restoranu McDonald'sa kako bi sakrila da naručuje veliku količinu hrane samo za sebe, sada je stvar prošlosti.

Najslađa pobjeda za Heather ipak je jedan drugi trenutak: - Bilo je također tako zadovoljavajuće moći odbiti ljude koji su prije bili zločesti prema meni zbog moje težine. Ti muškarci misle da sam to učinila za njih, a zapravo sam to učinila jer sam htjela vidjeti što sam stvarno sposobna. Imala sam toliko bivših koji su mi slali poruke. Čak sam imala i prijatelje, s kojima sam prekidala odnose, da se ponovno pokušavaju povezati. Stvarno je ludo vidjeti koliko ljudi želi biti u tvom životu kada ti ide jako dobro - rekla je za kraj Floda.